Le Blue Bay Marcel Ravin entre au club des Grandes Tables du Monde

Le restaurant doublement étoilé réouvre ses portes au grand public le 14 février après cinq mois de transformation.

Marcel Ravin a obtenu une première étoile au guide Michelin en 2015 et une seconde en 2022. Le nouveau Blue Bay sera inauguré samedi soir prochain, le 10 février, en présence du Prince Albert II.

« Il aura l’écrin que son talent mérite, se réjouissait Stéphane Valeri, le Président-Délégué de la Monte-Carlo Société des Bains de Mer (SBM), en annonçant les grands projets de la SBM pour cette nouvelle année . Nous avons la chance de compter de grands chefs internationaux à Monaco, mais Marcel Ravin, lui, a vraiment construit sa carrière au sein de la SBM et c’est une vraie fierté ! »

Le Blue Bay Marcel Ravin transformé

Le restaurant annonce une mĂ©tamorphose des lieux et de l’expĂ©rience culinaire. « Le nouveau Blue Bay Marcel Ravin est une ode Ă la vie, Ă la nature et Ă la richesse de la CaraĂŻbe, avec une nouvelle expĂ©rience gastronomique immersive, et une carte entièrement revisitĂ©e. VĂ©ritable restaurant dans le restaurant, la Table de Marcel offre une nouvelle expĂ©rience encore plus exclusive rĂ©servĂ©e Ă huit convives. »

Marcel Ravin parmi les plus grands chefs du monde

Ă€ l’occasion du 68e Congrès des Grandes Tables du Monde, le 4 fĂ©vrier, Marcel Ravin a rejoint le prestigieux club aux cĂ´tĂ©s d’un autre restaurant monĂ©gasque, Le Louis XV – Alain Ducasse Ă L’HĂ´tel de Paris. L’association rassemble les meilleurs restaurants du monde depuis 69 ans.

Marcel Ravin décroche une deuxième étoile au Guide Michelin 2022

Lors de cette Ă©dition au Restaurant Lasserre Ă Paris, 17 nouveaux membres ont rejoint le club très sĂ©lectif. DĂ©sormais, il est composĂ© de 177 restaurants dans 23 pays diffĂ©rents. Tous sont minutieusement choisis « autour de valeurs communes et de critères d’admission rigoureux, gages d’exclusivitĂ© ».

Le chef originaire de Martinique est arrivĂ© au Blue Bay en 2005. Depuis sa cuisine d’excellence est une surprise constante au grand bonheur des heureux clients du restaurant. Le guide Michelin exclamait lors de la seconde Ă©toile du chef en 2022, « Marcel Ravin, c’est l’exemple unique en France d’une fusion des cuisines caribĂ©ennes et des produits exceptionnels de la CĂ´te d’Azur ».

