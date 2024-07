Top 7 des meilleurs casinos de la Côte d’Azur

La Côte d’Azur, célèbre pour ses paysages ensoleillés, son luxe et son ambiance glamour, est également un paradis pour les amateurs de jeux d’argent.

Avec ses nombreux casinos, la région offre une variété d’expériences que l’on trouve nulle part ailleurs. Que vous soyez un joueur chevronné ou simplement à la recherche d’une soirée divertissante, voici une sélection des 7 meilleurs casinos de la Côte d’Azur à découvrir au moins une fois dans sa vie :

1. Casino Barrière Le Croisette – Cannes :

Le Casino Barrière Le Croisette Cannes © Wikimedia / Benoît Prieur

Situé sur la célèbre Croisette à Cannes, ce casino emblématique offre un cadre somptueux et une ambiance glamour. Plus grand casino de la région avec ses 3 000m², il se fond dans l’incroyable Palais des Festivals et des Congrès qui accueille chaque année le mythique Festival de Cannes.

Avec ses 213 machines à sous, ses vidéos poker et roulette anglaise électronique, ses jeux de tables classiques (poker, texas hold’em, blackjack, roulette anglaise) et ses nombreuses animations, le Casino Barrière Le Croisette est un incontournable pour les amateurs de jeux et promet un voyage dans un autre monde. Dès l’entrée, un énorme aquarium, des gravures murales et des statues dorées transportent le visiteur dans un autre monde : celui du jeu.

Le casino dispose également d’un bar et du restaurant Café Croisette sur la mezzanine où les artistes font le show entre la scène et les tables de jeux dans un décor sublime et chaleureux.

Le Café Croisette du Casino de Cannes © Casino Barrière Le Croisette

Adresse : 1 Espace Lucien Barrière, 06400 Cannes

: 1 Espace Lucien Barrière, 06400 Cannes Horaires : Ouvert tous les jours de la semaine de 10 heures à 3 heures du matin et le week-end jusqu’à 4 heures. Les tables sont ouvertes dès 20 heures.

: Ouvert tous les jours de la semaine de 10 heures à 3 heures du matin et le week-end jusqu’à 4 heures. Les tables sont ouvertes dès 20 heures. Prix : Entrée libre avec pièce d’identité

2. Royal Casino JOA de Cannes-Mandelieu :

Le casino JOA de Mandelieu et l’hôtel Pullman © Casino JOA Cannes-Mandelieu

Le casino JOA de Mandelieu dépoussière le concept traditionnel de casino. Au slogan accrocheur de « Jouez, Osez, Amusez-vous ! », l’établissement en bord de mer propose de nombreuses activités en lien aussi avec l’hôtel Pullman accolé. En un seul lieu, vous pouvez profiter de la plage privée ou de la piscine le jour, du restaurant Blue Lemon le soir et du casino toute la nuit.

Véritable lieu de fête, ce casino moderne propose une expérience de jeu unique, alliant tradition et innovation. Avec ses 150 machines à sous, ses tables de jeux (roulette anglaise, blackjack, texas hold’em, et poker) et ses espaces détentes, le JOA Mandelieu est l’endroit idéal pour se divertir entre amis et même en famille. Les uns à la plage, les autres au jeu.

Le restaurant partenaire Blue Lemon © JOA Cannes-Mandelieu

Adresse : 605 Avenue du Général de Gaulle, 06210 Mandelieu-la-Napoule

: 605 Avenue du Général de Gaulle, 06210 Mandelieu-la-Napoule Horaires : Ouvert tous les jours de 10 heures à 4 heures du matin.

: Ouvert tous les jours de 10 heures à 4 heures du matin. Prix : Entrée libre avec pièce d’identité



3. Casino Le Ruhl Nice :

L’entrée lumineuse du casino le Ruhl © Casino Barrière Le Ruhl

Plongez dans l’univers glamour du Casino Barrière Le Ruhl Nice, situé sur la mythique Promenade des Anglais, face à la Méditerranée.

Dès votre entrée, laissez-vous transporter par le décor clinquant du lieu comportant 282 machines à sous dont certaines posées sur la terrasse extérieure qui donne directement sur la Méditerranée. A la nuit tombée, 19 tables de jeux ouvrent pour proposer tous les jeux d’argent traditionnels comme le blackjack, la roulette anglaise et le poker.

Mais le Casino Barrière Le Ruhl Nice est bien plus qu’un simple casino. C’est aussi un lieu de plaisirs gourmands et de divertissement. Le Golden Restaurant et les nombreux spectacles proposés tout au long de l’année dans la salle à voûte céleste sauront séduire les visiteurs habitués ou de passage.

La salle de jeux © Casino Barrière Le Ruhl

Adresse : 1 Promenade des Anglais, 06000 Nice

: 1 Promenade des Anglais, 06000 Nice Horaires : Ouvert tous les jours de 9 heures à 4 heures.

: Ouvert tous les jours de 9 heures à 4 heures. Prix : Entrée libre avec pièce d’identité

4. Casino Partouche Nice-Palais de la Méditerranée :

L’incroyable façade du palais qui renferme le casino et un hôtel © Casino Palais de la Méditerranée

Sa façade classée aux monuments historiques en impose. Situé au cœur de Nice, devant la Méditerranée et la Promenade des Anglais, le Casino du Palais de la Méditerranée est un casino historique.

Que vous soyez amateur de machines à sous, de jeux électroniques ou de jeux traditionnels, vous trouverez forcément votre bonheur parmi les 170 machines à sous, 52 postes de jeux électroniques et ses 6 tables de jeux traditionnels comprenant du blackjack, du poker et de la roulette anglaise. Des tournois réguliers sont également organisés chaque mois.

Pour une pause gourmande, rendez-vous au Bar, idéal pour s’immerger dans l’ambiance du casino, ou optez pour le restaurant « Le Prom’ » et sa terrasse offrant une vue imprenable sur la Grande Bleue.

La salle de jeux du casino © Casino Partouche – Palais de la Méditerranée

Adresse : 15 Promenade des Anglais, 06000 Nice

: 15 Promenade des Anglais, 06000 Nice Horaires : Ouvert de 9 heures à 3 heures en semaine et jusqu’à 4 heures le vendredi et samedi.

: Ouvert de 9 heures à 3 heures en semaine et jusqu’à 4 heures le vendredi et samedi. Prix : Entrée libre avec pièce d’identité

5. Casino de Beaulieu sur Mer:

La superbe façade du Casino de Beaulieu trône devant la mer Méditerranée© Casino Beaulieu

Amateur de beaux bâtiments de style Belle Epoque ? Alors le Casino de Beaulieu est le lieu parfait. Niché dans un cadre idyllique face à la mer, le Casino promet aux joueurs des soirées élégantes et raffinées.

Les passionnés de jeux traditionnels seront comblés par les 9 tables face à la mer, mises à disposition dès 21 heures, où il est possible de jouer à la roulette, au blackjack, au punto banco et bien évidemment au Poker. Le casino comprend aussi 75 machines à sous dernier cri, dotées du système de paiement par ticket TITO.

Le casino propose également un bar/restaurant « Le Baccara » ouvert aussi bien le midi que le soir et disposant, lui aussi, d’une vue sur la mer. Cerise sur le gâteau, durant tout l’été le casino accueille des évènements festifs au Sky Beach et divers spectacles viennent ponctuer le reste de l’année.

Les salles du casino donnent sur la Méditerranée © Casino Beaulieu-sur-Mer

Adresse : 4 Avenue Fernand Dunan, 06310 Beaulieu Sur Mer

: 4 Avenue Fernand Dunan, 06310 Beaulieu Sur Mer Horaires : Ouvert de 10 heures à 3 heures en semaine et jusqu’à 4 heures le vendredi et samedi.

: Ouvert de 10 heures à 3 heures en semaine et jusqu’à 4 heures le vendredi et samedi. Prix : Entrée libre avec pièce d’identité

6. Casino Barrière Menton :

Le bâtiment dispose de détails de style mauresque © Casino Barrière Menton

Fraîchement rénové et situé à l’extrémité des jardins Biovès, là où les sculptures de citrons s’exhibent lors de la Fête du Citron en février, le Casino Barrière Menton offre une vue imprenable sur la mer.

Le palais à l’architecture Art Déco et aux accents mauresques dispose en son sein 162 machines à sous, 7 blackjack électroniques, 29 roulettes anglaises électroniques, 2 tables de blackjack, 3 tables de roulette anglaise, 1 table de texas hold’em.

Le casino se veut comme un véritable espace multi-loisirs. Pour cela, il est organisé des soirées à thème, des concerts, des one-man shows. Un night-club et un restaurant sont aussi présents pour compléter l’offre et profiter entièrement du complexe.

La magnifique vue du Casino sur la Méditerranée © Casino Barrière Menton

Adresse : 2 bis Avenue Félix Faure, 06500 Menton

: 2 bis Avenue Félix Faure, 06500 Menton Horaires : Ouvert de 11 heures à 3 heures en semaine et jusqu’à 4 heures le vendredi et samedi.

: Ouvert de 11 heures à 3 heures en semaine et jusqu’à 4 heures le vendredi et samedi. Prix : Entrée libre avec pièce d’identité

7. Casino de Monte-Carlo:

© Casino de Monte Carlo / Facebook

Comment parler des plus beaux casinos de la Côte d’Azur sans mentionner la légende de Monaco. Inutile de le présenter, le Casino de Monte-Carlo est le symbole du luxe et du glamour, ce casino mythique propose une expérience de jeu unique dans un cadre somptueux.

Blackjack, craps, roulette anglaise, roulette française, punto blanco, texas hold’em, machines à sous, on peut tout faire au casino de Monte-Carlo. Sous de sublimes décors, les joueurs s’assurent de jouer dans le véritable temple du jeu.

Le casino propose non seulement du luxe à parier mais aussi deux magnifiques restaurants Le Salon Rose avec une vue imprenable sur la Méditerranée et Le Train Bleu. Plusieurs bars parsèment le magnifique lieux pour profiter des riches décors qu’offrent le casino aux visiteurs.

© SBM

Véritable attraction touristique de la Principauté, il est possible de le visiter le matin avant d’enfiler son costume le soir. Petit bonus, les personnes interdites de jeu en France peuvent se rendre au casino de Monaco.

Tous les casinos présentés dans ce classement exigent une tenue correcte et habillée, luxe oblige. Les shorts, tee-shirts, chemises à manches courtes et sweatshirts ne sont pas autorisés.

N’oubliez pas non plus d’apporter une pièce d’identité pour avoir la permission d’entrer dans ces lieux d’exceptions.