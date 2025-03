Que faire à Monaco ce mois d’avril 2025 ?

Entre chasses aux œufs gourmandes, évènements culturels et tennis, Monaco s’apprête à célébrer Pâques et le Printemps avec éclat !

À ne pas manquer

Le Musée Océanographique de Monaco dévoile sa toute nouvelle exposition immersive « Méditerranée 2050 », pensée pour sensibiliser et inciter à l’action. Sur plus de 1000 m², petits et grands embarquent pour un voyage fascinant à travers le temps, explorant la Méditerranée d’hier à demain.

L’exposition a été ouverte au grand public le 29 mars, date où le musée a été inauguré en 1910 par le Prince Albert 1er

© Musée Océanographique de Monaco

Ce n’est pas un poisson d’avril, la star française Pascal Obispo sera bien présente sur la scène du Grimaldi Forum le 1er Avril dans le cadre de sa toute nouvelle tournée « Correspondances » ! Dépêchez-vous, les dernières places sont encore disponibles sur la billetterie du Grimaldi Forum.



Toujours en musique, le Printemps des Arts se poursuit dans les différents espaces culturels de la Principauté avec de nombreuses soirées. Pour les plus mélomanes, l’Orchestre Philarmonique de Monaco se charge de prendre le relais avec pas moins de 5 concerts prévus les 5, 13, 14,16 et 27 avril à l’Auditorium Rainier III , à la Cathédrale de Monaco et à l’Opéra Garnier.

Rendez-vous le 14 avril à la cathédrale de Monaco pour le « Concert Spirituel » de l’OPMC © Monaco Tribune

Pour les enfants

Prêts pour partir à la chasse aux chocolats ? Pâques arrive à grands pas et la Mairie de Monaco a mis en place un programme festif pour ravir petits et grands. Chasses aux œufs, ateliers créatifs et plein d’autres animations seront au rendez-vous !

Pâques en Principauté : Un printemps enchanté pour petits et grands

Abeilles, scarabées, papillons … Tous ces jolis insectes seront présents le mercredi 2 avril au Musée Préhistorique d’Anthropologie de Monaco pour une expérience tactile inoubliable ! Les +8 ans pourront les toucher et en apprendre plus sur ces drôles d’animaux qui sont parvenus à traverser les époques. Pour les plus petits, le Musée vous invite le 14 avril pour un atelier unique « Le Voyage du Bouquetin ».



Dans son programme jeunesse, le Théâtre des Muses propose les mercredi 23, samedi 26 et dimanche 27, la pièce « Oscar et le Grenier de tante Léopoldine ». Oscar est un petit citadin mais il doit passer 15 jours à la campagne chez sa tante… Une aventure qui va lui en apprendre beaucoup.

La dernière de la pièce « Au fil des Saisons » aura lieu le 2 avril à 16h30 au Théâtre des muses © Théâtre des Muses

Pour les plus grands, le Théâtre des Variétés et le Théâtre Princesse Grâce vous proposent plusieurs pièces ce mois-ci, tout comme le Théâtre des Muses.

Côté gastronomique

Nous sommes allés tester pour vous trois adresses incontournables sur le port de Nice. Entre cuisine française et méditerranéenne, inspirations sud-africaines et saveurs exotiques, il y en a pour tous les goûts !

Jambon de Parme, salami Napoli, mortadelle, pecorino toscano, provolone doux © Monaco Tribune

On a aussi pensé aux pendulaires en partant à la chasse aux meilleures formules midi de la Principauté. Bonne surprise : certains restaurants d’exception proposent des menus rapides, savoureux et à prix doux, parfaits pour une pause déjeuner express.

Et parce qu’on ne dit jamais non à une bonne frite, on a fait un détour par le Méridien Beach Plaza, où la brasserie Smakelijk! s’associe aux spécialistes de la frite Frites Atelier pour une collaboration gourmande entre Monaco et la Belgique.

Insolite

Irish Celtic, l’Irlande débarque en Principauté. Le 11 avril 2025, la scène du Grimaldi Forum accueillera les emblématiques Paddy Flynn et Diarmuid. Père et fils s’apprêtent à entreprendre un voyage initiatique où se mêlent valeurs, légendes et traditions. En espérant qu’ils n’apportent pas dans leurs bagages la météo irlandaise… Des places sont encore disponibles sur la billetterie du Grimaldi Forum.

Le Grand Prix approche, le moment idéal pour ajouter une Porsche à sa collection, qu’en dîtes-vous ? Le Salon Top Marques Monaco et zondacrypto font gagner une Porsche 911 Carrera S 2024 d’une valeur de 150 000 euros. On vous explique toutes les modalités pour participer à ce jeu concours exceptionnel.

Rendez-vous du 7 au 11 mai 2025 pour le 20e Top Marques Monaco © Anaïs Riu / Monaco Tribune

Un concours photo pour les jeunes à Monaco ! Avis aux créatifs de 11 à 25 ans, la Direction des Affaires Culturelles lance un concours photo sur le patrimoine architectural de Monaco. Que vous soyez Monégasque, résident, étudiant ou travailleur en Principauté, c’est l’occasion de capturer l’âme des bâtiments qui font l’identité du Rocher.

Sports

En avril à Monaco, et cela dure depuis plus de 100 ans, la petite balle jaune est à l’honneur et vole la vedette aux autres sports. Pour la 118ème fois, le Monte Carlo Rolex Masters est de retour en Principauté du 6 au 13. 9 des 10 meilleurs joueurs au monde seront présents, dont Stefanos Tsitsipas qui tentera de garder sa couronne. Bon courage pour trouver le futur vainqueur…

Rolex Monte-Carlo Masters 2025 : 9 des 10 meilleurs joueurs du monde répondent présent à Monaco, découvrez la liste des engagés

Côté football, après un derby électrique et remporté, les hommes d’Adi Hütter, reçoivent le 12 avril à 17 heures l’Olympique de Marseille, pour un nouveau choc au sommet. Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, vous pourrez retrouver l’équipe de Maghnes Akliouche la semaine d’après, face à la surprenante équipe strasbourgeoise le 19 avril à 19 heures. Un mois importantissime pour la qualification en Ligue des Champions.

Victorieux face à l’OGC Nice (2-1), les Monégasques sont prêts à recevoir l’Olympique de Marseille au Louis II

© AS Monaco

On reste au Louis II mais on descend de quelques étages pour aller sur le parquet de Gaston Médecin où la Roca Team recevra le Panathinaikos, le jeudi 3 avril en Euroleague et trois adversaires en Betclic Elite. Rendez-vous le 5 avril face à Nanterre, le 12 contre Saint-Quentin et le 27 pour la réception de Limoges.

Découverte du mois

Box 98, le tout nouveau centre de loisirs de Monaco ouvre ses portes ce 1er avril, et une nouvelle fois, ce n’est pas un poisson d’avril. Successeur du Nibox, un nom qui devrait vous rappeler des souvenirs, ce nouvel espace situé au-dessus du Centre Commercial Fontvieille se trouve dans anciens locaux de la collection de voitures du Prince Albert II.

Une magnifique piste de karting vous y attend, avec un bowling, des simulateurs et même des bornes d’arcade. Si vous voulez faire profiter votre magnifique voix à votre entourage, vous avez également la possibilité d’y faire des karaokés et des blind tests.

Box98 : Monaco s’apprête à accueillir un complexe de divertissement révolutionnaire

Pratique

Vous avez l’occasion de donner une nouvelle vie à des plantes qui seront déracinées ! Le 9 avril au Parc Princesse Antoinette, la Mairie de Monaco vous offre une centaine de plantes d’hiver (cyclamens, géraniums, primevères…). Présents sur place, les jardiniers du parc Princesse Antoinette vous donneront conseils et astuces pour leur plantation.