Cosa fare a Monaco ad aprile 2025?

Tra cacce alle uova gourmet, eventi culturali e tennis, Monaco si prepara a festeggiare la Pasqua e la primavera in grande stile!

Da non perdere

Il Museo Oceanografico di Monaco presenta la sua nuova mostra immersiva, “Méditerranée 2050”, progettata per sensibilizzare e incitare all’azione. In uno spazio di oltre 1.000 m², grandi e piccini potranno intraprendere un affascinante viaggio nel tempo, esplorando il Mediterraneo di ieri e di domani.

La mostra ha aperto al pubblico il 29 marzo, data in cui il museo fu inaugurato nel 1910 dal Principe Alberto I © Museo Oceanografico di Monaco

La star francese Pascal Obispo si esibirà al Grimaldi Forum il 1° aprile con il suo nuovo tour “Correspondances”, e no, non è un pesce d’aprile! Affrettatevi, perché gli ultimi biglietti sono ancora disponibili al botteghino del Grimaldi Forum. Sempre sul versante musica, il Printemps des Arts continua nei vari spazi culturali del Principato con una serie di eventi serali. Per gli amanti della musica, l’Orchestra Filarmonica di Monaco si esibirà in ben 5 concerti in programma il 5, 13, 14, 16 e 27 aprile all’Auditorium Rainier III, alla Cattedrale di Monaco e all’Opéra Garnier.

Appuntamento il 14 aprile nella Cattedrale di Monaco per il “Concert Spirituel” dell’OPMC © Monaco Tribune

Per i bambini

Pronti per la caccia al cioccolato? La Pasqua è alle porte e il Comune di Monaco ha in serbo un programma per deliziare grandi e piccini. Sono previste cacce alle uova, laboratori creativi e tante altre attività!

Api, scarabei, farfalle… Questi simpatici insetti saranno presenti mercoledì 2 aprile al Museo Preistorico di Antropologia di Monaco per un’indimenticabile esperienza tattile a partire dagli 8 anni! I bambini potranno toccare e conoscere meglio questi strani animali che sono sopravvissuti era dopo era. Il 14 aprile, invece, il Museo invita i più piccoli a partecipare a un laboratorio speciale intitolato “Le Voyage du Bouquetin” (Il viaggio dello stambecco). Il Théâtre des Muses, con il suo programma dedicato ai bambini, metterà in scena lo spettacolo “Oscar et le Grenier de tante Léopoldine” mercoledì 23, sabato 26 e domenica 27. Oscar è un ragazzo di città che si ritrova a dover trascorrere 15 giorni in campagna con la zia… Un’avventura da cui imparerà tanto.

L’ultimo spettacolo di “Au fil des Saisons” si terrà il 2 aprile alle 16:30 al Théâtre des Muses © Théâtre des Muses

Per gli adulti, il Théâtre des Variétés, il Théâtre Princesse Grâce e il Théâtre des Muses propongono questo mese una serie di spettacoli.

Per i buongustai

Prosciutto di Parma, salame Napoli, mortadella, pecorino toscano, provolone dolce © Marechiaro

Abbiamo pensato anche ai pendolari, cercando le migliori formule per il pranzo nel Principato. È stata una piacevole sorpresa scoprire che alcuni ristoranti eccezionali offrono menù veloci, gustosi e convenienti, perfetti per una pausa pranzo veloce.

E visto che un buon piatto di patatine non si rifiuta mai, abbiamo fatto una deviazione per il Méridien Beach Plaza, dove la brasserie Smakelijk! e gli specialisti delle patatine fritte Frites Atelier hanno dato vita a una collaborazione gastronomica tra Monaco e il Belgio.

Eventi unici

L’Irlanda arriva nel Principato con Irish Celtic. L’11 aprile 2025, il palco del Grimaldi Forum accoglierà gli iconici Paddy Flynn e Diarmuid. Padre e figlio stanno per intraprendere un viaggio di iniziazione in cui valori, leggende e tradizioni si fondono. Speriamo che non portino con sé il clima irlandese… I biglietti sono ancora disponibili presso il botteghino del Grimaldi Forum.

Con il Gran Premio alle porte, perché non aggiungere una Porsche alla vostra collezione? Il Salone Top Marques Monaco e zondacrypto mettono in palio una Porsche 911 Carrera S 2024 del valore di 150.000 euro. Vi spieghiamo qui (in francese) tutto quello che dovete sapere per partecipare a questo concorso d’eccezione.

Appuntamento dal 7 all’11 maggio 2025 per il 20° Top Marques Monaco © Anaïs Riu / Monaco Tribune

Un concorso fotografico per i giovani a Monaco! Avviso ai creativi dagli 11 ai 25 anni: il Dipartimento degli Affari Culturali ha lanciato un concorso fotografico sul patrimonio architettonico di Monaco. Che siate monegaschi, residenti, studenti o lavoratori del Principato, questa è la vostra occasione per catturare l’anima degli edifici che costituiscono l’identità della Rocca.

Sport

Ad aprile, da oltre 100 anni, la pallina gialla occupa un posto d’onore a Monaco e ruba la scena agli altri sport. Per la 118ª edizione, il Monte Carlo Rolex Masters torna nel Principato dal 6 al 13. Saranno presenti 9 dei 10 migliori giocatori del mondo, tra cui Stefanos Tsitsipas, che cercherà di conservare il titolo. Buona fortuna a trovare il futuro vincitore…

Sul fronte calcistico, dopo l’emozionante vittoria del derby, il 12 aprile alle 17:00 i ragazzi di Adi Hütter accolgono l’Olympique Marsiglia per un altro scontro al vertice della classifica. E poiché le buone notizie non arrivano mai sole, la settimana successiva, il 19 aprile alle ore 19:00, la squadra di Maghnes Akliouche affronterà un sorprendente Strasburgo. Un mese cruciale per la qualificazione in Champions League.

Dopo aver battuto l’OGC Nizza per 2-1, il Monaco è pronto a ospitare l’Olympique Marsiglia al Louis II. © AS Monaco

Restiamo al Louis II, ma scendiamo di qualche piano per raggiungere il palazzetto Gaston Médecin, dove il Roca Team ospiterà giovedì 3 aprile il Panathinaikos in Eurolega e tre avversari nel Betclic Elite. Seguiranno Nanterre il 5 aprile, Saint-Quentin il 12 aprile e Limoges il 27 aprile.

La scoperta del mese

Box 98, il nuovissimo centro divertimenti di Monaco, apre le porte il 1° aprile e anche questa volta non si tratta di un pesce d’aprile. Successore del Nibox – un nome che, se siete nel Principato da un po’ dovrebbe far riaffiorare bei ricordi – questo nuovo spazio, situato sopra il centro commerciale Fontvieille, occupa gli ex locali della collezione di auto del Principe Alberto II.

Vi aspettano una magnifica pista di go-kart, una pista da bowling, simulatori e persino videogiochi arcade. Se volete condividere la vostra magnifica voce con i vostri amici, approfittate del karaoke e dei quiz musicali.

Info utili

È la vostra occasione per dare nuova vita a delle piante sradicate! Il 9 aprile, nel Parco Princesse Antoinette, il Comune di Monaco mette a disposizione un centinaio di piante invernali (ciclamini, gerani, primule, ecc.). I giardinieri del Parco Princesse Antoinette saranno a disposizione per darvi consigli e suggerimenti su come piantarle.