L’exposition Méditerranée 2050 : Une plongée dans l’avenir de la Méditerranée

Le Musée Océanographique de Monaco ouvre un nouveau chapitre de son engagement en faveur de la protection des océans avec une nouvelle exposition d’envergure.

Hier, le Prince Albert II a eu l’opportunité de découvrir l’exposition Méditerranée 2050 en avant-première. Aujourd’hui, la presse a été conviée à une visite guidée de l’exposition, suivie d’une conférence de presse présentant le nouveau programme Méditerranée de l’Institut Océanographique.

Le Musée Océanographique dévoile sa nouvelle exposition immersive qui prend place sur plus de 1000 m². L’objectif : sensibiliser et engager le public sur les enjeux environnementaux cruciaux de la mer Méditerranée. Cette exposition s’inscrit dans le cadre du vaste programme pluriannuel porté par l’Institut Océanographique pour préserver un écosystème exceptionnel mais menacé.

Pour rappel, la Méditerranée, véritable trésor de biodiversité, abrite plus de 17 000 espèces marines, soit près de 7,5 % de la faune et 18 % de la flore marine mondiale. Cependant, elle est sous une pression croissante due au réchauffement climatique, à la pollution et à la surexploitation des ressources.

Aujourd’hui, seulement 1,5 % de ses eaux bénéficient d’une protection efficace. L’exposition Méditerranée 2050 invite donc à réfléchir aux solutions permettant de préserver cet héritage naturel unique.

ImmerSEAve VR ©Monaco Tribune

Les journalistes ont également pu découvrir le secteur Méditerranée de l’aquarium avant de tester « ImmerSEAve VR » : une expérience immersive en réalité virtuelle de dernière génération. Équipés de casques, tels des plongeurs sans masque ni tuba, les visiteurs sont transportés au cœur d’une Aire Marine Protégée, un environnement sous-marin foisonnant de vie.

Cette immersion sensorielle inédite, d’une trentaine de minutes, permet de prendre pleinement conscience de l’importance de la préservation marine et invite chacun à agir pour la sauvegarde des océans.

Un parcours immersif à travers quatre espaces thématiques

L’exposition Méditerranée 2050 propose aux visiteurs une odyssée spatio-temporelle les transportant du passé glorieux de la Méditerranée à un futur où la préservation des écosystèmes marins est une priorité mondiale.

©Artisans d’idées

©Artisans d’idées

Le parcours se décline en quatre grands espaces thématiques :

Le Salon Oceanomania abritant le plus grand cabinet de curiosités du monde marin. Cet espace met en lumière l’histoire de la Méditerranée et sa biodiversité. Une impressionnante sculpture de cachalot de 4 mètres de hauteur sert de support interactif et dévoile des informations sur l’évolution de cet écosystème.

Oceano Monaco : Cette section retrace l'engagement des Princes de Monaco pour la protection de l'océan, du Prince Albert Ier, pionnier de l'océanographie moderne, jusqu'au Prince Albert II. Grâce à des écrans interactifs et un « serious game », les visiteurs sont invités à se mettre dans la peau de gestionnaires d'une Aire Marine Protégée et à mesurer l'impact de leurs décisions sur l'environnement.

Oceano Odyssey : Cette zone futuriste transporte les visiteurs en 2050 dans un sanctuaire marin préservé. Une projection immersive de 310 m² leur permet d'observer un écosystème régénéré où cohabitent tortues caouannes, rorquals, espadons et dauphins. Cet espace montre les bénéfices des efforts de conservation et encourage ainsi le public à s'engager pour la protection de la mer Méditerranée.

My OCEANO Med : La dernière étape du parcours est interactive et engageante. Grâce à des défis pédagogiques et une fresque interactive, les visiteurs découvrent l'impact de leurs actions et l'importance d'une mobilisation collective. Une application web prolonge l'expérience en permettant aux utilisateurs de créer leur propre Aire Marine Protégée et de relever des défis environnementaux.

©hovertone

Une matinée avec une aquariologiste du Musée océanographique de Monaco

Lors de la conférence de presse organisée à l’issue de la visite, Robert Calcagno, Xavier Prache et Cyril Gomez ont pris la parole pour souligner l’importance de cette exposition et des initiatives qui l’accompagnent.

Le directeur général de l’Institut Océanographique, Robert Calcagno, est revenu sur la richesse exceptionnelle de la Méditerranée : « La Méditerranée est le berceau de notre civilisation. C’est un milieu unique avec 17 000 espèces marines et un taux d’endémisme impressionnant de 19 %. Elle ne représente qu’1% de la surface des océans à l’échelle du globe, mais abrite une biodiversité exceptionnelle, presque deux fois plus importante que celle de la Grande Barrière de Corail ! Toutefois, sous l’effet de pressions cumulées et croissantes (réchauffement climatique, pollutions, exploitation des ressources, trafic maritime et surtourisme), elle est en danger. Face à ces défis, l’Institut Océanographique choisit de réagir mais aussi de rêver. »

Xavier Prache, directeur des explorations de Monaco, a quant à lui présenté le programme des « Missions Méditerranée », qui débuteront en 2025 en Grèce : « Les Missions Méditerranée des Explorations de Monaco visent à renforcer la coopération gouvernementale, à approfondir les connaissances scientifiques sur les Aires Marines Protégées et à sensibiliser le public grâce à des expositions et des événements pédagogiques. Ces missions incarnent la volonté du Prince Albert II de s’impliquer activement dans la protection de la Méditerranée. »

©Monaco Tribune

Un appel à l’action pour préserver la Méditerranée

« La Méditerranée fut le symbole hier des progrès des civilisations. Elle est le symbole aujourd’hui des dysfonctionnements et des tensions de la planète. Elle doit être demain le symbole de solutions nouvelles » avait déclaré le Prince Albert II lors de son discours à la COP27.

L’exposition Méditerranée 2050 incarne cette vision en proposant un voyage au cœur des défis et des solutions pour l’avenir de la mer Méditerranée.

En conjuguant technologies immersives, engagement scientifique et sensibilisation du grand public, l’Institut Océanographique ambitionne d’éveiller les consciences et de susciter un engagement fort en faveur de la préservation de cet écosystème unique.

L’exposition est ouverte au public à partir du 29 mars.

