19 postes à pourvoir au Musée océanographique de Monaco

Le Musée océanographique organise sa nouvelle journée annuelle de recrutement le vendredi 14 mars 2025.

À l’approche de la saison estivale, l’Institut océanographique propose cette année 19 postes saisonniers en contrats à durée déterminée et indéterminée. Les emplois à pourvoir concernent plusieurs services : accueil, caisse, boutique, commercial, ainsi qu’éducation et animations.

9 contrats saisonniers à temps complet (39 heures/semaine, du lundi au dimanche, jours fériés compris avec roulements) :

3 Animateurs scientifiques vacataires à partir de mars 2025.

à partir de mars 2025. 3 Vendeurs caissiers à la boutique du Musée : 1 poste du 1er juin au 30 septembre 2025. 2 postes du 1er juillet au 31 août 2025.

: 3 Agents de caisse : 1 poste du 1er avril au 30 septembre 2025. 1 poste du 1er juin au 31 août 2025. 1 poste du 1er juillet au 31 août 2025.

: 1 Agent polyvalent aux services Caisse, Boutique et Commercial du 1er juillet au 31 août 2025.

aux services Caisse, Boutique et Commercial du 1er juillet au 31 août 2025. 9 Agents d’accueil polyvalents : 1 poste du 1er avril au 31 août 2025. 2 postes du 1er juin au 31 août 2025. 6 postes du 1er juillet au 31 août 2025.

:

Rencontrer les équipes et découvrir les métiers

Lors de cette journée de recrutement, les candidats préalablement inscrits auront l’opportunité d’échanger avec les responsables des différents services, de passer un entretien individuel et d’en apprendre davantage sur les missions et les enjeux de chaque poste. Cet événement, organisé au sein même du Musée, permettra aux participants de s’immerger dans leur possible futur cadre de travail. N’oubliez pas votre CV.

Informations pratiques :

Inscription préalable obligatoire avec CV et lettre de motivation sur : www.oceano.org/rejoigneznous.

Compléter le questionnaire et choisir un créneau horaire entre 10 heures et 16 heures.

Seuls les candidats inscrits en ligne pourront accéder à la salle de Conférences.

Impératif : avoir 18 ans à la date de début du contrat.

Consultez les fiches de poste dès maintenant sur www.oceano.org/rejoigneznous ou sur les réseaux sociaux.

Lieu : Salle de Conférences du Musée océanographique, Avenue Saint-Martin à Monaco.

Date et horaires : Vendredi 14 mars 2025, de 10 heures à 16 heures.

©Institut océanographique

