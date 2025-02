« Méditerranée 2050 », une exposition immersive au cœur de ce joyau menacé 

Embarquez pour un voyage spatio-temporel à travers la Méditerranée dès le 29 mars 2025 au Musée océanographique de Monaco !

« La Méditerranée fut le symbole hier des progrès des civilisations. Elle est le symbole aujourd’hui des dysfonctionnements et des tensions de la planète. Elle doit être demain le symbole de solutions nouvelles » disait le Prince Albert II lors de son discours à la COP27, en 2022. Et le message est bien passé du côté de l’Institut océanographique de Monaco puisqu’il inaugure l’exposition « Méditerranée 2050 » pour éveiller les consciences sur le sujet.

« Méditerranée 2050 » s’inscrit dans le cadre du vaste programme pluriannuel porté par l’Institut océanographique pour renforcer la préservation des écosystèmes méditerranéens.

Conçue de façon immersive et déployée sur plus de 1000 m² à l’intérieur du Musée océanographique de Monaco, cette exposition embarque les visiteurs des siècles en arrière mais aussi dans un avenir façonné et projeté au coeur d’une Aire Marine Protégée (AMP) de la Méditerranée.

Dispositifs interactifs, projections immersives…

Un des points forts de l’exposition, ce sont les portiques lumineux servant de véritable passerelle entre les époques et les univers pendant tout le long de la déambulation des visiteurs. Dès l’entrée dans le « Temple de la Mer », les grands mammifères marins et les cétacés accompagnent chaleureusement la visite.

Articulée autour de quatre grands espaces immersifs, l’exposition démarre au cœur du salon Oceanomania où sont exposées les plus grandes curiosités du monde marin. L’aventure se poursuit en compagnie des princes de Monaco avec Oceano Monaco qui retrace leur engagement. Un peu plus loin, l’Oceano Odyssey offre une projection immersive de 310 m² à la rencontre des cétacés. Dernière étape : les panneaux interactifs de « My OCEANO Med » avec lesquels le public peut s’engager par son action individuelle. Un spectacle éblouissant, du début à la fin.