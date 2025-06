Guide pratique : Comment affronter la canicule à Monaco en toute sécurité

Coup de chaleur, déshydratation, brûlures cutanées… Les dangers sont réels mais évitables avec les bons réflexes.

Les vagues de chaleur sont pénibles pour tous. Mal gérées, elles peuvent vite devenir dangereuses. Le Département des Affaires sociales et de la santé monégasque a établi un protocole complet pour traverser sereinement les épisodes caniculaires.

Certaines catégories de population nécessitent une vigilance particulière face aux fortes chaleurs. Les nourrissons et enfants en bas âge, dont les mécanismes de régulation thermique sont encore immatures, figurent en première ligne des personnes à risque. Les femmes enceintes, ainsi que les personnes âgées de plus de 65 ans, chez qui la sensation de soif diminue naturellement.

Les individus souffrant de pathologies chroniques comme le diabète, l’insuffisance cardiaque ou les troubles respiratoires doivent redoubler de prudence. Attention toutefois aux fausses sécurités : même les adultes en parfaite santé, sportifs aguerris ou travailleurs habitués aux conditions extérieures, peuvent succomber aux effets délétères de la chaleur si les gestes préventifs ne sont pas respectés.

Adopter les bons réflexes au quotidien

L’hydratation régulière constitue la pierre angulaire de la protection contre les méfaits de la canicule. Il convient de boire fréquemment, même en l’absence de sensation de soif, en privilégiant l’eau plate à température ambiante. Évitez l’alcool, le café et les boissons trop sucrées qui accentuent paradoxalement la déshydratation.

L’aménagement de votre logement joue un rôle crucial dans le maintien d’une température supportable. Fermez volets et rideaux durant les heures ensoleillées, aérez exclusivement la nuit et tôt le matin, et créez des courants d’air entre les pièces. L’utilisation de ventilateurs ou de climatisation, si possible, peut considérablement améliorer votre confort thermique.

La gestion intelligente des sorties s’impose durant les épisodes caniculaires. Évitez absolument les déplacements extérieurs entre 12 heures et 19 heures, reportez vos activités physiques aux heures fraîches du matin avant 10 heures ou du soir après 20 heures, et privilégiez les lieux climatisés pour vos déplacements indispensables. Une règle d’or s’impose : ne jamais laisser personne seul dans un véhicule, même pour une durée très courte, car la température dans l’habitacle peut bondir de 10°C en quelques minutes seulement.

L’exposition aux rayons ultraviolets nécessite une approche graduée selon l’indice UV du jour. Pour un indice modéré à élevé (3-7), une crème solaire d’indice SPF 30 minimum suffit, avec un renouvellement toutes les deux heures et une protection vestimentaire recommandée.

Lorsque l’indice UV atteint des niveaux très élevés (8-10), la crème solaire SPF 50+ devient obligatoire, accompagnée de vêtements couvrants à manches longues, d’un chapeau à larges bords et de lunettes de soleil de catégorie 3 certifiées CE. En cas d’indice UV extrême (11+), toute exposition directe doit être évitée, avec un refuge à l’ombre ou en intérieur, tout en maintenant l’application de crème SPF 50+ même dans les zones ombragées.

Veillez à vérifier régulièrement la date de péremption de vos crèmes solaires et appliquez-les vingt minutes avant toute exposition pour une efficacité optimale.

Reconnaître et traiter les signaux d’alarme

Les manifestations d’un coup de chaleur chez l’adulte incluent des maux de tête intenses, des nausées accompagnées de vertiges, une confusion avec parfois des propos incohérents, une peau alternativement chaude et sèche ou au contraire moite, ainsi qu’une élévation notable de la température corporelle.

Face à ces symptômes, le protocole d’urgence consiste à placer immédiatement la personne à l’ombre ou dans un lieu frais, retirer les vêtements superflus, appliquer de l’eau fraîche sur la peau, faire boire par petites gorgées si la personne reste consciente et appeler sans délai les secours au 112.

Surveillance particulière des enfants

Les plus jeunes présentent des symptômes spécifiques nécessitant une vigilance accrue : fièvre soudaine, pâleur inhabituelle, somnolence ou agitation anormale, soif intense accompagnée d’une perte de poids, et refus de s’alimenter. Le protocole enfant impose d’installer l’enfant dans la pièce la plus fraîche du domicile, de lui donner à boire immédiatement et régulièrement, et de pratiquer un bain tiède (un à deux degrés sous la température corporelle). Les troubles de conscience, le refus de boire ou une fièvre supérieure à 40°C constituent des urgences vitales nécessitant un appel immédiat au 112.

Le vieillissement s’accompagne d’une diminution naturelle de la perception de la soif, augmentant dramatiquement les risques de déshydratation. Un calcul pratique permet d’adapter l’hydratation : il faut consommer 0,5 litre d’eau supplémentaire par degré d’élévation de la température corporelle. Le Centre de Coordination Gérontologique de Monaco propose un accompagnement personnalisé pour les résidents isolés de plus de 60 ans via le numéro +377 98 98 42 03.

Protection de nos compagnons à quatre pattes

Les animaux domestiques subissent également les effets de la canicule. Assurez-leur une ombre permanente avec de l’eau fraîche, évitez les promenades sur le bitume brûlant, ne les laissez jamais seuls en voiture même fenêtres ouvertes et réduisez leur exercice physique aux heures les plus fraîches. Un halètement excessif, des babines très rouges, une démarche chancelante ou des vomissements doivent vous alerter et motiver une consultation vétérinaire immédiate.

Urgences médicales : 112 (Sapeurs-Pompiers) Séniors isolés : Centre de Coordination Gérontologique +377 98 98 42 03Conseils vétérinaires : Consultez votre vétérinaire habituel.

La canicule n’est pas une fatalité. Avec ces réflexes adoptés par toute la famille, vous traverserez l’été en toute sécurité.