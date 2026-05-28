En images : Le Prince Albert II et la Princesse Charlène unissent leurs fondations pour protéger la Méditerranée

Le Prince Albert II et la Princesse Charlène ont inauguré le rendez-vous du Monaco Blue Initiative au Musée océanographique © Frédéric Nebinger / Palais princier - Manuel Vitali / Direction de la Communication

En marge de la 17ᵉ Monaco Blue Initiative, le Couple Princier a officialisé un partenariat inédit entre leurs deux fondations, alliant sport et conservation marine.

C’est dans le cadre de la 17ᵉ édition de la Monaco Blue Initiative (MBI), organisée ce mercredi 27 mai au Musée Océanographique de Monaco, que la Fondation Princesse Charlène de Monaco et la Fondation Prince Albert II de Monaco ont scellé un accord de partenariat. Signé par Anne Boggio, directrice générale de la Fondation Princesse Charlène, et Romain Ciarlet, vice-président et CEO de la Fondation Prince Albert II, le texte place le sport au cœur de la sensibilisation à la protection de l’océan.

Devant l’assemblée de la MBI, le Prince Souverain a salué la portée de cette collaboration : « Cette année, nos deux Fondations ont noué un partenariat autour du sport et de l’environnement. Dans ce cadre, la Fondation Princesse Charlène de Monaco organisera, dans les prochaines semaines, un événement destiné à sensibiliser le public. Il s’inscrit dans le prolongement du travail que nous avons mené autour du Sanctuaire Pelagos, qui protège les mammifères marins en Méditerranée. »

Une traversée en water bike pour première concrétisation

Cet événement intitulé « Together Crossing for the Pelagos » étend la portée de l’évènement annuel portée par la Fondation Princesse Charlène en organisant une traversée en water bike reliant Viareggio (Italie) à Monaco les 19 et 20 juin prochains, à travers le Sanctuaire Pelagos, première aire marine transfrontalière de Méditerranée, qui s’étend sur 87 500 km² entre la France, Monaco et l’Italie.

« En associant le sport à la conservation de l’océan, ma Fondation entend, à travers The Crossing qui aura lieu en juin, inspirer l’engagement, promouvoir la protection de la Méditerranée et démontrer que l’accomplissement humain et la responsabilité environnementale peuvent avancer de concert », a déclaré la Princesse Charlène.

D’autres initiatives communes seront dévoilées dans les prochains mois autour de trois axes : la prévention de la noyade, l’apprentissage de la natation et la protection de la biodiversité marine en Méditerranée.

Photos : Frédéric Nebinger / Palais princier – Manuel Vitali / Direction de la Communication