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Brève

AS Monaco : tarifs en baisse et abonnement 100 % digital pour la saison 2026-2027

Par Benjamin Godart
Publié le 28 mai 2026
2 minutes de lecture
La campagne de réabonnement de l'AS Monaco débute la semaine prochaine © ASM
Par Benjamin Godart
- 28 mai 2026
2 minutes de lecture

Le club de la Principauté a lancé ce mercredi 27 mai sa campagne d’abonnements pour l’exercice 2026-2027, avec des prix revus à la baisse dans toutes les catégories et deux nouveautés majeures.

L’AS Monaco tourne la page d’une saison 2025-2026 mouvementée – marquée par le départ d’Adi Hütter et une deuxième partie de saison sous la houlette de Sébastien Pocognoli — et se projette déjà sur 2026-2027. Septièmes de Ligue 1, les Rouge et Blanc ont décroché une qualification pour les barrages de l’Europa Conference League, une première dans l’histoire du club en C4, grâce à la victoire du RC Lens en finale de Coupe de France face à l’OGC Nice. Le tirage au sort est prévu le 3 août, pour des matchs aller-retour les 20 et 27 août.

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Une formule complète, avec la Ligue Conférence en prime

Le club ouvre donc sa campagne de réabonnements pour la saison à venir. La formule reste complète : 17 matchs de Ligue 1, les rencontres de Coupe de France à domicile et la phase de ligue d’Europa Conference League (match de barrage + 3 matchs, sous réserve de qualification), soit 18 matchs minimum. Les tarifs affichent un net recul, avec une baisse qui atteint 30 % dans certaines catégories des Honneurs.

  • En Pesages, le prix débute à 18,50 euros par mois sur dix mois, contre 20 euros l’an passé.
  • En tribune Famille (Seconde B), un duo parent-enfant revient à 32 euros mensuels, contre 46 euros en 2025-2026.

Abonnement digital et assurance annulation

Deux innovations accompagnent cette campagne. L’abonnement sera désormais intégralement dématérialisé via l’application AS Monaco. Une carte collector personnalisée reste proposée aux amateurs de souvenirs physiques. Autre nouveauté : une assurance annulation permet d’annuler un ou plusieurs matchs sans justificatif, jusqu’à 48 heures avant la rencontre, et d’obtenir un remboursement pouvant atteindre 90 % du montant de la place.

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Sièges Stade Louis-II
Les sièges rouges et blancs du stade © DR

Travaux au Stade Louis-II

Les abonnés doivent par ailleurs noter que toute la tribune Première (centrale et latérale) sera inaccessible la saison prochaine en raison de travaux de rénovation menés par le Gouvernement Princier. Les détenteurs d’abonnements dans ces zones seront repositionnés en Honneurs A2 ou B2, avec un niveau de visibilité comparable et sans surcoût. Les réabonnés conservent leur tarif et leur siège garanti jusqu’au 25 juin inclus.