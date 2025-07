Pour ses 40 ans, le Stade Louis II en cours de modernisation

Le stade multifonction monégasque dévoile son nouveau site internet et s’équipe de nouveaux écrans géants pour améliorer l’expérience des spectateurs.

À l’approche du Meeting Herculis qui aura lieu ce vendredi soir, le Stade Louis II dévoile deux modernisations majeures qui marquent une première étape vers une rénovation très attendue.

Un site internet repensé

Le nouveau site internet www.stadelouis2.mc, développé par la Direction du Stade et la Direction des Services Numériques dans le cadre du programme Extended Monaco est désormais en ligne. Accessible en français, anglais et italien, cette plateforme modernisée propose une navigation optimisée pour les mobiles avec plusieurs fonctionnalités inédites.

De nombreuses nouvelles fonctionnalités sont à retrouver sur le nouveau site Internet © Gouvernement Princier





Parmi les nouveautés : un agenda des événements sportifs, une rubrique dédiée aux 40 ans du Stade avec l’exposition « Il était une première fois« , une FAQ complète pour faciliter l’accès aux installations, et une mise en lumière des nombreuses associations sportives résidentes.

De nouveaux écrans géants

Installés sous les arches du Stade et entre les tribunes Secondes et Premières, les écrans géants du stade ont été remplacés par des versions plus modernes. Dotés d’une meilleure résolution, ils permettront aux spectateurs de mieux suivre les différents évènements sportifs. Le Meeting Herculis de ce vendredi soir servira de premier test avant le début de la saison de l’AS Monaco à domicile, prévue le week-end du 15 août face au Havre.

Un anniversaire célébré en grand

Cette modernisation s’inscrit dans les célébrations des 40 ans du Stade, déjà marquées en février dernier par une cérémonie en présence du Prince Albert II. Très attendue par les supporters monégasques, cette rénovation permettra également d’accompagner au mieux Monaco dans son statut de Capitale Mondiale du Sport 2025.

De très bonne augure avant d’accueillir les Jeux des Petits États d’Europe en 2027, dans une enceinte qui sera, sans aucun doute, à la hauteur de l’évènement.