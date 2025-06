Le Meeting Herculis EBS décroche le label Silver « Athletics for a Better World »

Une première reconnaissance internationale pour l’engagement environnemental de l’événement monégasque qui aura lieu le 11 juillet prochain au stade Louis-II.

Après un an de travail approfondi avec le cabinet monégasque ARIMA, le Meeting Herculis EBS a obtenu le prestigieux label Silver du programme « Athletics for a Better World Standard » de World Athletics. En validant 87 critères sur 120, l’événement phare de la Principauté franchit une étape décisive dans sa démarche éco-responsable, tout en affichant des ambitions encore plus élevées pour l’avenir.

© FMA

Un référentiel exigeant au service d’un sport durable

Lancé par World Athletics, le programme « Athletics for a Better World Standard » structure l’approche environnementale des grands événements d’athlétisme autour de six piliers fondamentaux : leadership, production durable, climat et carbone, environnement local et qualité de l’air, égalité et diversité, accessibilité et bien-être.

Intégré dès 2023 à cette initiative internationale, le Meeting Herculis EBS s’est engagé dans une démarche de fond, accompagné depuis 2024 par le cabinet de conseil monégasque ARIMA. Le rapport soumis début 2025 à World Athletics témoigne de cette ambition : 87 critères validés sur 120, ouvrant la voie au label Silver.

Cette distinction valide ainsi la pertinence d’une trajectoire pensée sur le long terme et sert de tremplin vers des objectifs encore plus ambitieux. La labélisation, qui doit être reconduite chaque année, garantit la continuité des efforts déployés.

La Mission pour la Transition Énergétique, partenaire stratégique

Le soutien actif de la Mission pour la Transition Énergétique (MTE) de Monaco s’avère déterminant dans cette réussite. Véritable pilier de la politique environnementale de la Principauté, la MTE accompagne le Meeting dans la mise en œuvre d’initiatives concrètes, parfaitement alignées avec les standards internationaux du référentiel ABW.

Grâce à cet appui institutionnel, l’événement a pu structurer une démarche environnementale à la fois ambitieuse et crédible, initiant des actions fortes dans la réduction des émissions, la gestion des déchets et la sensibilisation du public.

Une mesure précise de l’empreinte carbone

Depuis 2023, le Meeting Herculis EBS collabore avec l’entreprise spécialisée Gienov pour mesurer rigoureusement son empreinte carbone. Cette approche scientifique évalue les émissions de gaz à effet de serre sur les trois scopes réglementaires : émissions directes (Scope 1), émissions indirectes liées à l’énergie (Scope 2), et autres émissions indirectes (Scope 3) incluant déplacements, logistique, déchets et consommation de biens et services.

Cette méthodologie permet d’identifier les leviers d’action les plus pertinents, de suivre l’évolution de l’impact environnemental d’une édition à l’autre, et de structurer une stratégie de décarbonation progressive, parfaitement adaptée aux spécificités de l’événement.

Des actions concrètes pour une mobilité repensée

La transition vers des pratiques plus durables se traduit par des initiatives tangibles. Depuis 2023, des fontaines à eau limitent l’usage des bouteilles en plastique à usage unique, bénéficiant aussi bien aux athlètes professionnels qu’aux participants des courses amateurs.

Le partenariat avec Zeekr a permis de déployer des navettes électriques pour les transferts des athlètes et du staff entre l’aéroport, les hôtels et le stade Louis-II, remplaçant avantageusement les trajets individuels en taxi. Côté spectateurs, la collaboration avec la SNCF a abouti à la mise en place de trains spéciaux en fin de soirée, tandis que le réseau de bus local était rendu gratuit le jour de l’événement.

© Robert Palomba

L’économie locale au cœur de la stratégie

Les études menées en 2024 révèlent un chiffre éloquent : 73,52 % des fournisseurs sont situés dans un rayon de 25 kilomètres autour de l’événement. Cette approche privilégie résolument l’économie locale, intégrant des partenaires de tous horizons : prestataires sportifs, techniques, logistiques, administratifs, mais aussi acteurs hôteliers, médicaux, institutionnels et médiatiques.

Le partenariat avec deux hôtels engagés, situés à proximité du stade Louis-II, illustre parfaitement cette logique. En limitant les déplacements motorisés, cette stratégie contribue directement à la réduction des émissions liées au transport.

Un tremplin vers l’excellence environnementale

Loin de constituer un aboutissement, ce label Silver représente un point de départ vers des objectifs encore plus ambitieux. La démarche éco-responsable du Meeting Herculis EBS s’inscrit dans une vision à long terme, concentrant ses ambitions futures sur la consolidation des actions de terrain et la poursuite d’investissements mesurés pour un sport plus durable, inclusif et exemplaire.

