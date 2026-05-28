Le Prince Albert II attendu aux Championnats des Petits États d’Europe d’athlétisme à Monaco

Le stade Louis-II en ébullition lors de la finale du 100 mètres femmes du meeting Herculis en 2025 © Benjamin Godart pour Monaco Tribune

La Principauté accueille ce samedi 30 mai la 6ᵉ édition des European Challenger Championships, avec près de 300 athlètes venus de 17 nations européennes.

Après avoir accueilli la Munegu Cup plus tôt dans le mois, le Stade Louis-II sera le théâtre, ce samedi, d’une journée unique de compétition à l’occasion des European Challenger Championships (ECC), les Championnats des Petits États d’Europe d’athlétisme.

Organisée par la Fédération Monégasque d’Athlétisme (FMA) sous l’égide de l’Association Sportive des Petits États d’Europe (AASSE) et avec le soutien d’European Athletics, cette 6ᵉ édition réunira près de 300 athlètes et 100 entraîneurs issus de 17 nations : Andorre, Albanie, Arménie, Azerbaïdjan, Chypre, Géorgie, Gibraltar, Islande, Kosovo, Luxembourg, Moldavie, Malte, Monténégro, Macédoine du Nord, Saint-Marin et Monaco. Le Vatican sera également présent en tant qu’invité hors concours.

Les compétiteurs s’affronteront dans 26 disciplines, avec la possibilité de réaliser les minima qualificatifs pour les Championnats d’Europe, les Championnats du Monde et les Jeux Olympiques.

Un test grandeur nature avant 2027

Pour la Principauté, habituée aux grands rendez-vous de l’athlétisme international grâce au Meeting Herculis EBS, l’événement revêt une dimension stratégique. Il servira de répétition générale en vue des Jeux des Petits États d’Europe 2027, que Monaco accueillera l’an prochain. La FMA, les institutions monégasques et leurs partenaires pourront ainsi tester les dispositifs logistiques et opérationnels appelés à être déployés à plus grande échelle.

Le Prince Albert II de Monaco sera présent aux côtés de Dobromir Karamarinov, président d’European Athletics, et de Frank Carreras, président de l’AASSE. Près de 200 bénévoles seront mobilisés, et les épreuves feront l’objet d’une retransmission en direct sur TVMonaco de 17h00 à 19h00.