Le Monégasque Romain Arneodo remporte l’Open de Genève en double, son 4e titre ATP

Le Monégasque et l’Australien Marc Polmans ont battu Michael Venus et Yuki Bhambri en finale. Une semaine faste pour le tennis monégasque, qui place aussi trois paires en lice à Roland-Garros.

Il avait déjà brillé aux côtés de Valentin Vacherot à Madrid en réussissant deux exploits, Romain Arneodo continue sur sa lancée. Le Monégasque, associé cette fois à l’Australien Marc Polmans, a remporté la finale du double de l’Open de Genève samedi en s’imposant face à Michael Venus et Yuki Bhambri (3e têtes de série) en trois sets, 3-6, 7-6 (2), 10-7. En route vers le titre, la paire avait notamment éliminé en quarts de finale les Américains Taylor Fritz et Learner Tien.

Un palmarès qui s’étoffe

Ce sacre à Genève constitue le quatrième titre ATP en double pour Arneodo, 33 ans, dont le meilleur classement est un 38e rang mondial en double atteint en août 2025. Le spécialiste du double a déjà été sacré à Lyon (2022, avec Eysseric), en Autriche (2023, avec Weissborn), et surtout au Monte-Carlo Masters (2025, avec Guinard) : devenant à cette occasion le premier champion monégasque de l’histoire du tournoi. Il avait ajouté un titre à Umag la même année.

Deux paires monégasques à Roland-Garros

Bien qu’Arneodo ne soit pas engagé dans le tableau parisien du tournoi de Roland Garros cette année, le tennis de la Principauté est bien représenté cette semaine à Paris. Hugo Nys, 10e tête de série aux côtés d’Édouard Roger-Vasselin, entre en lice au premier tour du double messieurs. Valentin Vacherot, lui, fait équipe avec son cousin, le Français Arthur Rinderknech, et affrontera la 7e paire mondiale Arévalo/Pavić.