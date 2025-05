Meeting Herculis EBS 2025 : La recordwoman Femke Bol prête à conquérir Monaco

La recordwoman d’Europe du 400m haies sera l’une des têtes d’affiche du prestigieux meeting monégasque le 11 juillet prochain.

C’est officiel, l’athlète néerlandaise Femke Bol, championne du monde et d’Europe du 400m haies, sera présente au meeting Herculis EBS cet été. Élu meilleur meeting du monde à sept reprises, l’événement monégasque accueillera la quadruple médaillée olympique qui tentera de remporter sa première victoire sur la piste du Stade Louis-II.

« J’ai hâte de courir à Monaco, c’est toujours un meeting incroyable. Je me suis bien entraînée cette année. Monaco est l’un des meetings que je n’ai pas encore remportés ; j’aimerai le faire cette année. J’espère réaliser une belle course et profiter pleinement de l’ambiance », a-t-elle déclaré.

La Néerlandaise de 25 ans connaît déjà la piste monégasque pour l’avoir foulée en 2020, terminant alors troisième du 400m en 51 secondes 57. Depuis, l’athlète est devenue une référence mondiale avec un palmarès impressionnant. Elle reste invaincue en Wanda Diamond League depuis 2021, comptabilisant 25 victoires en meeting et 4 finales remportées.

© Wanda Diamond League

Informations pratiques :

Date : 11 juillet 2025

Lieu : Stade Louis-II

Billetterie : Rendez-vous sur herculis.com

Tarif : Billets à partir de 15 euros

