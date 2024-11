Meeting Herculis EBS 2025 : Le légendaire Mondo Duplantis sera de retour à Monaco

Il est en tête d’affiche : la star incontestée du saut à la perche, Armand Duplantis, sera présent au prochain Herculis EBS, l’un des meetings d’athlétisme les plus prestigieux de la planète. Cette édition 2025 promet une soirée exceptionnelle, le 11 juillet prochain au Stade Louis-II.

Élu à sept reprises meilleur meeting du monde, le meeting Herculis EBS continue d’attirer les plus grands noms de l’athlétisme. Pour l’édition 2025, c’est l’américano-suédois Mondo Duplantis, champion olympique en titre, qui sera la star du jour. Véritable phénomène de la discipline, le perchiste a marqué l’année 2024 en battant à trois reprises le record du monde, le portant à un impressionnant 6,26 mètres à Chorzów (Pologne).

« Monaco est l’un de ces lieux où l’on peut rêver en grand. Le Meeting Herculis EBS est un événement iconique avec une réelle passion pour l’athlétisme. L’énergie du Stade Louis-II est spéciale, je suis impatient et j’espère offrir un grand moment au public », confie Duplantis.

Lors de cette édition 2025, l’athlète qui représente la Suède, pourrait bien viser le record du meeting, détenu par Piotr Lisek avec un saut de 6,02 mètres en 2019. Avec sa forme actuelle et ses ambitions toujours plus grandes, Mondo Duplantis pourrait surpasser cette marque et offrir au public monégasque un spectacle inoubliable.

© Philippe Fitte

Informations pratiques :

Rendez-vous le 11 juillet 2025 au Stade Louis-II de Monaco.

Billetterie :

Offre spéciale d’ouverture de la billetterie 2025 avec des tickets entre 7,5 euros et 70 euros.

sur les tickets en tribune Pesages pour suivre la perche masculine. Offre valable jusqu’au 6 décembre 2024. Rendez-vous sur : herculis.com.

Programme femmes :

100m

400m

800m

100m haies

400m haies

Poids

Programme hommes :

200m

800m

5 000m

3 000m steeple

110m haies

Hauteur

Perche

Triple saut

