AS Monaco, Champion d’image : Comment le club princier a conquis le cœur de la France

L’AS Monaco leader en termes d’image © AS Monaco

Leader incontesté du baromètre IPSOS 2024/2025, l’AS Monaco s’impose désormais comme le club de football français bénéficiant de la meilleure image nationale, fruit d’une stratégie rigoureuse alliant excellence sportive, engagement communautaire et rayonnement territorial. Analyse.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 80% des Français intéressés par le football – soit 22,5 millions de personnes – déclarent avoir une bonne image de l’AS Monaco, en progression de trois points par rapport à la saison précédente. Cette performance propulse le club monégasque à la première place du prestigieux classement IPSOS, avec son meilleur score depuis la saison 2017/2018 qui avait suivi son titre de champion de France. Un cadeau symbolique pour le centenaire du club princier !

Publicité

Pour Thiago Scuro, Directeur général du club, cette reconnaissance n’est pas le fruit du hasard : « Nous sommes très fiers parce que c’est un sujet très important pour nous. Le succès sur le terrain est un objectif, mais construire une bonne image, entretenir de bonnes relations avec toutes les parties prenantes, montrer à nos fans et aux autres notre bonne organisation… »

Intégrité et constance, des valeurs présidentielles

Le Directeur général souligne l’importance des valeurs insufflées par le Président Dmitri Rybolovlev dans l’ADN du club : « Représenter la Principauté de Monaco est une grande responsabilité, que notre Président nous rappelle constamment. Agir à chaque instant avec respect et montrer de bonnes valeurs est essentiel. Nous avons une équipe très jeune, talentueuse, avec un bon comportement sur le terrain, jouant au football avec fair-play et intégrité. Même dans des situations où nous avons fait face à l’adversité, comme des erreurs d’arbitrage, nous avons pu nous comporter de manière très professionnelle et respectueuse. Je pense que tout cela, la constance que nous avons dans notre comportement, nous en récoltons les fruits aujourd’hui. »

Thiago Scuro © AS Monaco

L’ambition comme moteur d’excellence

L’AS Monaco se distingue particulièrement dans quatre domaines clés, étant perçu comme le club le plus ambitieux (82%), prestigieux (82%), attractif (79%) et dynamique (79%) de Ligue 1. Des qualificatifs qui se traduisent concrètement dans l’approche quotidienne du club.

« Nous montrons notre ambition dans différentes directions, » explique Scuro. « D’abord par nos objectifs : l’ambition claire d’être en Ligue des Champions, de représenter constamment le football français, même si nous ne sommes pas dans le top 3 des budgets de la ligue. Notre façon de jouer au football, toujours offensive, très agressive, très excitante, est aussi une façon de montrer notre ambition. Chaque jour, la manière dont nous promouvons nos sponsors, dont nous développons nos événements internes, notre communication externe… Nous nous considérons comme un très grand club d’Europe. »

Des bénéfices concrets d’une image positive

Cette excellente réputation génère des retombées tangibles pour le club. Thiago Scuro le confirme : « Quand vous avez une bonne image, quand vous transmettez de bonnes valeurs, des éléments positifs, cela aide dans toutes les directions. Les marques veulent être associées à nous. Plus de personnes dans notre région commencent à s’engager auprès du club. Et les joueurs aussi manifestent davantage d’intérêt pour Monaco. »

Le Directeur général témoigne lui-même de l’influence de cette image dans son propre parcours : « Monaco a une forte réputation en Amérique du Sud, particulièrement au Brésil. L’ambition d’être au sommet du classement, a été une grande partie de ma décision de relever ce défi. C’est une région accueillante pour les étrangers, y compris pour moi qui suis venu ici pour ma première expérience européenne. »

Une identité intrinsèquement liée à la Principauté

L’image du club est indissociable de celle de Monaco. « Il existe un lien fort entre différents symboles comme le nom du pays, le nom du club, l’implication profonde du Prince Albert II, présent à nos matchs, suivant l’équipe, notre supporter numéro un, » souligne le Directeur général. « Le maillot La Diagonale a été créé par la Princesse Grace il y a de nombreuses années. Notre histoire, notre héritage sont fortement connectés à la Principauté de Monaco. »

Le Prince Albert II et le Président de l’AS Monaco Dmitri Rybolovlev aux célébrations du Centenaire du club © AS Monaco

Cette responsabilité particulière de représenter une nation entière plutôt qu’une ville est parfaitement intégrée par l’ensemble des collaborateurs et transmise aux joueurs.

Des initiatives locales à fort impact

Pour cultiver cette image positive, le club a déployé de nombreuses initiatives communautaires. Le Kids Tour illustre parfaitement cette stratégie d’ancrage territorial. Durant la saison 2023-2024, cette caravane aux couleurs rouge et blanche a parcouru près de 2000 km à travers 26 communes en France, Italie et Monaco, touchant plus de 3400 enfants.

Ces tournées sont marquées par la participation active des joueurs professionnels et des jeunes talents de l’Academy. Thilo Kehrer, Christian Mawissa, Krépin Diatta, Denis Zakaria, Philipp Köhn, Vanderson, Caio Henrique, Youssouf Fofana, Folarin Balogun et Maghnes Akliouche sont parmi ceux qui ont traversé la région avec Le Kids Tour.

Ces événements, gratuits et ouverts à tous, ont permis de faire découvrir l’univers du club à travers diverses animations. La Munegu Cup représente un autre exemple remarquable de l’engagement local du club. Pour sa seconde édition, cet événement a réuni plusieurs centaines d’enfants de la Principauté autour d’un tournoi de football au Stade Louis-II.

Durant la saison 2023-2024, plus de 3400 enfants ont participé au Kids Tour © AS Monaco

Comme le souligne Thiago Scuro : « Nous ne contrôlons pas totalement les résultats sportifs sur le terrain, mais nous contrôlons pleinement la façon dont nous nous connectons à notre communauté et dont nous contribuons au développement autour de nous. Ces projets bénéficient d’une grande attention de notre équipe. »

Le club gère également le programme ÜNSEME (qui signifie « Ensemble » en monégasque), dans le cadre duquel les enfants et les adolescents qui jouent au football ont l’occasion de mieux connaître l’équipe professionnelle, et leurs entraîneurs ont la possibilité d’échanger une expérience précieuse.

L’équipe de Cap-d’Ail a remporté la première édition de l’ÜNSEME Cup @ AS Monaco / Alain Duprat

L’AS Monaco étend également son influence au-delà du cadre sportif. Le partenariat avec le Centre Hospitalier Princesse Grace témoigne de cette vision. En février 2024, le club a inauguré un espace d’accueil aux couleurs rouge et blanc dans le service pédiatrique, avec des fresques murales mettant en scène la mascotte Bouba, visant à « dédramatiser » l’expérience hospitalière des jeunes patients.

L’AS Monaco et le CHPG apportent un véritable élan de solidarité, de réconfort et d’espoir aux enfants malades © Direction de la Communication / Stéphane Danna

Une stratégie nationale d’expansion mesurée

Parallèlement à son ancrage local, l’AS Monaco développe des partenariats stratégiques à l’échelle nationale. « Nous avons annoncé les deux premières étapes cette semaine, des clubs partenaires loin de Monaco. Nous avons signé avec Saint-Priest et Versailles, » révèle Scuro. Ces alliances avec des clubs de National 2 et National permettent de bénéficier d’un accès privilégié à deux des principaux viviers de talents en France : la région Auvergne-Rhône-Alpes et l’Île-de-France.

Ces partenariats prévoient notamment la possibilité pour des jeunes joueurs de ces clubs de bénéficier des installations sportives de l’AS Monaco et d’éventuellement intégrer l’Academy, tandis que leurs éducateurs peuvent visiter La Diagonale, le centre de formation monégasque réputé comme l’un des plus prestigieux d’Europe.

L’empreinte collective derrière le succès d’image

Thiago Scuro tient à souligner la dimension collective de cette réussite : « Le club progresse parce que nous avons une équipe de 200 personnes et d’employés travaillant dans différents domaines et engagés autour de ces valeurs. » Cette philosophie mise en place par le travail d’équipe résume parfaitement la stratégie qui a permis à l’AS Monaco de se hisser au sommet de l’image du football français : un savant mélange d’ambition sportive, d’engagement communautaire et d’identité forte, porté collectivement par l’ensemble des acteurs du club, du président aux employés, en passant par les joueurs. Comme le suggère la devise du club : « Rise. Risk. Repeat. » – une ascension continue, aussi bien sur le terrain qu’en dehors.