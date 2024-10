L’AS Monaco célèbre son centenaire : 100 ans d’histoire, de passion et de succès

Les plus grands joueurs du club ont été invités pour participer aux célébrations aux côtés du Prince Albert II et du Président de l’AS Monaco Dmitri Rybolovlev.

L’heure est à la fête pour l’AS Monaco et ses fans. Ce week-end, le club de foot a célébré son centenaire avec une ferveur sans précédent. Les Monégasques et les supporteurs venus des quatre coins de la France et de l’étranger ont rendu hommage à 100 ans d’histoire marquée par les succès sportifs et l’engagement de ses fidèles supporters.

Le point d’orgue de ces célébrations a été le match de Ligue 1 contre Montpellier, où l’AS Monaco a remporté la victoire devant un stade Louis-II en effervescence chauffé non seulement par un match légendaire mais par divers happenings pour fêter ce centenaire mémorable.

L’ambiance était posée dès l’entrée du stade où attendaient les supporters sur le parvis Jean-Luc Ettori et Emmanuel Petit pour une séance de dédicaces. L’enchantement a continué devant la découverte du cœur du stade où des drapeaux collectors attendaient chaque supporter, tous habillés en rouge et blanc.

Présent aux côtés du président du club Dmitri Rybolovlev, le Prince Albert II a assisté aux festivités avec enthousiasme : le coup d’envoi par le plus ainé des anciens joueurs présents et le plus jeune joueur de l’Academy, la marche des grands noms, qui ont marqué l’histoire de l’AS Monaco, et la danse des Palladiennes, groupe de danse traditionnelle monégasque.

Sous les acclamations des supporters, une cinquantaine d’anciens joueurs, entraîneurs et formateurs comme Delio Onnis, Ludovic Giuly, Jean-Luc Etorri, Arsène Wenger, Claude Puel, Gérard Banide, Danijel Subasic, Eric Abidal, Ali Benarbia, Emmanuel Petit, Marco Simone ou encore Andréas Zikos, ont réalisé ensemble un tour d’honneur en bord de pelouse pour saluer le public ainsi que la loge Princière.

Les supporters, quant à eux, ont été à la hauteur de l’événement. Les tifos tous plus remarquables les uns que les autres ont tapissé les gradins faisant ainsi vivre l’histoire et le prestige du club. De nombreuses antennes des supporters français et étrangers se sont déplacés pour assister à ce match si spécial.

Un ballon directement venu du ciel

Tout ce match n’était que du grand spectacle. A commencer par l’arrivée en fanfare du ballon rond. Trois parachutistes de Team Skydive Monaco ont tout simplement surgi des airs pour livrer le ballon du match depuis le ciel monégasque. Remis tout d’abord à Lucien Cossou, aîné des légendes, ce dernier l’a transmis à Winsley Bolmin, plus jeune joueur de l’Academy avant d’enfin lancer ce match qui aura connu plusieurs rebondissements.

Pour éviter que l’ambiance ne redescende pendant la mi-temps, Jonathan Paul, Champion de France 2018 et Vice-champion de France 2024 de freestyle, accompagné de Maël Auffret Prieto, membre du top 8 France ont offert aux visiteurs, une incroyable démonstration de foot freestyle, faisant virevolter le ballon rond.

Le match s’est terminé dans une explosion de joie pour les supporters monégasques qui ont vu Lamine Camara marquer le deuxième but de l’équipe rouge et blanche après huit minutes de temps additionnel. Avec la victoire de l’AS Monaco, le stade s’est embrasé dans un grandiose spectacle pyrotechnique et audiovisuel.

100 ans de succès pour l’AS Monaco

Depuis sa fondation en 1924, l’AS Monaco s’est imposé comme l’un des clubs les plus prestigieux de France. En un siècle, le club a remporté huit titres de champion de France, cinq Coupes de France, quatre Trophées des Champions et une Coupe de la Ligue. Des générations de joueurs talentueux, parmi lesquels Thierry Henry, Ludovic Giuly ou encore Kylian Mbappé, ont contribué à la grandeur de ce club.

Des souvenirs pour prolonger les célébrations

Au-delà du week-end de festivités, l’anniversaire du centenaire peut se revivre à travers différents souvenirs. Parmi eux, un livre officiel retraçant l’histoire du club a été publié, permettant de revivre les grands moments de ces 100 dernières années. Épuisé dès sa sortie, le maillot du centenaire a également conquis les fans, devenant un véritable objet de collection dès les premières heures.

Un film documentaire a été produit pour l’occasion, offrant un regard unique sur l’histoire du club, à travers des images d’archives et des témoignages inédits dont celui du Prince Albert II, de Didier Deschamps et de Kylian Mbappé

Une exposition temporaire rarissime a également été dévoilée samedi dernier devant les légendes du club au sein du stade Louis-II, en salon Honneur. Celle-ci rassemble une trentaine de pièces rares issues presque toutes de la collection de Julien Bourron. Pour la plupart des maillots historiques et exceptionnels, l’exposition retrace l’histoire du club à travers ces maillots. Plusieurs trophées viennent agrémenter la collection tout en célébrant les grandes victoires du club. Le Prince Albert II et le Président Dmitri Rybolovlev ont pu admirer les pièces exposées eux aussi après avoir rencontré et salué les supporters présents dans le salon.

Entre le livre, le maillot, le film du centenaire et l’exposition, les fans ont encore de multiples occasions de prolonger la fête, tandis que l’AS Monaco continue d’écrire son histoire. Après un siècle de victoires et d’émotions, l’avenir s’annonce prometteur pour ce club légendaire.