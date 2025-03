Ligue 1 : L’AS Monaco s’offre le derby de la Côte d’Azur et remonte à la 2e place

Les Rouge et Blanc se sont emparé du fauteuil de dauphin de la Ligue 1 © AS Monaco

Dans le cadre de la Semaine d’éducation contre le racisme et l’antisémitisme, l’AS Monaco a offert une prestation pleine de caractère pour remporter le derby face à l’OGC Nice (2-1), sous les yeux du Président Dmitri Rybolovlev présent en tribunes. Menés au score malgré leur domination, les Rouge et Blanc ont renversé le match en seconde période grâce à Biereth et Embolo.

Pour cette 108e confrontation entre les deux rivaux azuréens, une belle initiative a marqué cette journée. Dans le cadre de la Semaine d’éducation contre le racisme et l’antisémitisme, les joueurs des deux équipes ont porté des maillots floqués d’un message clair : « non au racisme ».

Trente minutes avant le match, Thiago Scuro, Directeur Général du club Princier, a offert un maillot spécial aux représentants de la LICRA Monaco. Quelques jours plus tôt, une séance photo a réuni Thilo Kehrer, vice-capitaine monégasque, et Dante, capitaine niçois, à Saint-Jean-Cap-Ferrat, face à la mer. Une belle façon de rappeler que les valeurs fondamentales dépassent les rivalités sportives.

Une domination claire dès l’entame

Les joueurs monégasques ont entamé la rencontre avec détermination. L’enjeu était de taille : effacer le souvenir de la défaite du match aller à l’Allianz Riviera et mettre fin à une série de deux revers consécutifs à domicile face aux Aiglons. La situation au classement ajoutait une dimension particulière à ce derby, les deux équipes comptant exactement le même nombre de points (47) et le même goal-average (+19).

L’intensité était palpable dès les premières minutes et l’AS Monaco avait l’avantage sur son adversaire. Embolo a rapidement obtenu un penalty, mais Bulka a repoussé la tentative de Biereth (5e). Les Rouge et Blanc continuaient de pousser avec notamment une frappe sublime de Minamino qui a heurté la barre transversale (8e).

Le Japonais, très en vue, a ensuite servi Akliouche dont la tentative a été détournée en corner (17e). Les Niçois ont répondu par des tentatives de Rosario (24e), Boga (26e) et Abdi (34e), sans succès. Zakaria a, à son tour, manqué de surprendre Bulka (37e).

Le coup de massue niçois avant la pause

Alors que les débats semblaient finalement équilibrés en fin de première mi-temps, c’est finalement Nice qui a frappé en premier. Sur un centre précis de Clauss, Boga a surgi pour placer une tête imparable (41e, 0-1). Un coup dur pour les Monégasques qui sont rentrés aux vestiaires avec un désavantage au score.

Biereth débloque le compteur

Le second acte a démarré sur les mêmes bases que le premier, avec une forte pression des locaux. Mais cette fois, leur domination a été récompensée. Sur un superbe décalage d’Akliouche, Biereth a envoyé une frappe puissante dans la lucarne de Bulka (56e, 1-1). Le 12e but en Ligue 1 pour le Danois, son 11e à domicile, sur une 7e passe décisive du talentueux meneur formé à l’Academy.

La rencontre s’est alors emballée. Le duo Biereth-Akliouche a continué de faire des misères à la défense niçoise, mais Bulka s’est interposé (60e). Ni Zakaria (62e), ni Guessand (68e) ne sont parvenus à faire pencher la balance dans un sens ou dans l’autre.

Embolo libère le siens

C’est finalement Embolo qui a offert la victoire aux Rouge et Blanc. Sur un nouveau très bon travail d’Akliouche, l’attaquant suisse a résisté au marquage adverse pour croiser parfaitement sa frappe (73e, 2-1). Les supporters et le Président du club ont explosé de joie pour célébrer ce 5e but de la saison d’Embolo, qui a donné l’avantage du jeu dans l’un des matchs les plus importants de la saison.

Bras levés vers le ciel, les Rouge et Blanc célèbrent le but décisif de Breel Embolo devant 11 ⁠564 spectateurs et un Stade Louis-II en folie © AS Monaco

Malgré une ultime situation pour Balogun (82e) et sept longues minutes de temps additionnel, l’AS Monaco a su conserver son avantage jusqu’au coup de sifflet final. Une victoire de caractère (2-1) qui permet aux hommes d’Adi Hütter de s’emparer de la deuxième place du championnat, récompensant une prestation pleine de maîtrise et de détermination.

Après cette victoire importante, le Président Dmitri Rybolovlev a félicité les joueurs dans le vestiaire, sous les yeux de Stéphane Morandi, membre du Conseil d’Administration du Club, et de Thiago Scuro.

La joie dans le vestiaire avec le Président Dmitry Rybolovlev ❤️



Prochaine échéance pour les monégasques : Brest, à l’extérieur, le samedi 5 avril à 19h.

