L’AS Monaco, deuxième au classement mondial de stabilité

L’Observatoire du Football (CIES) a publié un classement mesurant la stabilité des effectifs à travers le monde. Le club monégasque se distingue en occupant la deuxième place, juste derrière Chelsea. Un excellent résultat pour une saison centenaire.

Dans sa lettre hebdomadaire publiée ce mercredi 19 mars, le CIES (Centre International d’Étude du Sport) a dévoilé un classement inédit évaluant la planification des effectifs dans les clubs professionnels. L’étude porte sur 37 ligues mondiales et mesure le pourcentage de « minutes sécurisées » – soit la proportion de minutes de championnat disputées cette saison par des joueurs sous contrat au moins jusqu’en 2026.

Publicité

Planned-for-the-future squads table as per % of minutes by players with contracts beyond 2⃣0⃣2⃣6⃣

🥇 #ChelseaFC 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 91.8%

🥈 #ASMonaco 🇲🇨 91.3%

🥉 #AZAlkmaar 🇳🇱 89.2%#RealSociedad 🇪🇸 #PSG 🇫🇷 #ManUtd 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #FKZenit 🇷🇺 #CoventryCity 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #Arsenal 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #USLecce 🇮🇹

Data for all clubs in… pic.twitter.com/OYIn5pmyM5