Mika Biereth : L’ascension fulgurante d’un attaquant danois

Recruté pour une somme d’environ 13 millions d’euros en provenance du Sturm Graz, peu de gens imaginaient alors que cet ancien du championnat autrichien allait devenir l’un des meilleurs attaquants de la Ligue 1.

L’AS Monaco a une fois de plus eu le flair pour dénicher des talents méconnus. Même les plus optimistes n’auraient pas osé prédire l’impact fulgurant de Mika Biereth, 21 ans, sur le championnat français. Arrivé quasiment dans l’anonymat le 11 janvier dernier contre un chèque de 13 millions d’euros, le jeune attaquant danois est en train de réécrire l’histoire de la Ligue 1 à vitesse grand V.

Non seulement il enchaîne les buts, mais il contribue aussi au jeu collectif de l’AS Monaco. À travers ses performances exceptionnelles, Mika Biereth s’affirme comme l’un des meilleurs recrues du championnat et comme un pilier indispensable dans la quête du club Princier pour une place sur le podium et la qualification en Ligue des champions.

« Désormais l’attention est de plus en plus portée sur lui, mais avec déjà 11 buts et 2 passes décisives en si peu de temps, c’est vraiment très impressionnant. Il fait son job, travaille pour l’équipe, intègre de mieux en mieux notre style de jeu, et c’est pour moi le plus important. Évidemment je suis très satisfait de lui », a déclaré son entraîneur Adi Hütter, lors du match contre Angers.

Le Parcours de Mika Biereth

2001 : Naissance à Londres

2021 : Formation à Arsenal (équipe des jeunes)

2022 : Prêt au RKC Waalwijk (Pays-Bas)

2023 : Transfert au Sturm Graz (Autriche)

Janvier 2025 : Signature à l’AS Monaco pour 13M€

Février 2025 : Élu MVP du mois avec 9 buts et 1 passe décisive

Mars 2025 : Première convocation en équipe nationale du Danemark

Des statistiques qui frôlent certains records et en pulvérisent d’autres

Ses statistiques sont impressionnantes : 11 buts et 2 passes décisives en seulement 9 matchs de Ligue 1. L’ancien joueur du Sturm Graz est devenu le premier joueur recruté lors d’un mercato hivernal à atteindre la barre des 10 buts sur une saison de Ligue 1 au 21e siècle. Plus spectaculaire encore, il n’est qu’à 4 réalisations du record absolu détenu par le Nantais Hugo Alberto Curioni en 1973-1974.

Ce qui frappe, c’est la rapidité avec laquelle le Danois a atteint ces sommets. Biereth a franchi la barre des 10 buts en seulement 7 matchs, une performance qui n’avait plus été vue depuis 75 ans ! À titre de comparaison, des légendes comme Zlatan Ibrahimovic (9 matchs), Carlos Bianchi (9) ou Just Fontaine (10) ont mis plus de temps pour atteindre ce total.

Du côté de l’AS Monaco, le natif de Londres devance même largement les meilleurs buteurs de l’histoire du club. Wissam Ben Yedder avait attendu son 13e match pour inscrire 10 buts, tandis que Lucien Cossou, Radamel Falcao et Delio Onnis avaient eu besoin respectivement de 14, 18 et 18 rencontres.

Son terrain de jeu préféré : le Louis-II

Autre statistique remarquable : Biereth a inscrit l’intégralité de ses 10 premiers buts à domicile. Un chiffre qui le place à égalité avec Ousmane Dembélé pour le plus grand nombre de buts marqués à domicile en Ligue 1 en 2025, à la différence que l’attaquant du PSG a disputé 7 matchs de plus.

Ainsi, toujours à égalité avec Deméblé, il devient le meilleur buteur des 5 grands championnats européens en 2025. À cette échelle, seuls Harry Kane (14), Moise Kean (11) et Ante Budimir (11) ont fait mieux à domicile cette année, alors que le Danois n’a disputé que quatre rencontres dans son stade.

En inscrivant 3 hat-tricks lors de ses 3 premiers matchs à domicile, Biereth a rejoint un club très fermé. Sur les 10 dernières années, seuls Erling Haaland, Robert Lewandowski, Lionel Messi, Sergio Aguero, Kylian Mbappé et Luis Suarez ont réalisé au moins 3 triplés à domicile sur une saison entière.

« C’est un finisseur clinique », savoure son entraîneur. « Les bons attaquants marquent toujours les 1-0 ou les 2-1, pas les troisièmes ou quatrièmes buts. 11 buts en aussi peu de temps, c’est vraiment, vraiment impressionnant. Depuis qu’il a rejoint l’AS Monaco et la Ligue 1, il a montré qu’il était un vrai buteur ! Nous étions à la recherche d’un joueur comme lui, capable de marquer beaucoup de buts pour débloquer des situations. »

Un impact décisif sur les résultats de l’équipe

Au-delà des statistiques individuelles, l’arrivée de Biereth a changé la trajectoire de la saison monégasque. Grâce à ses buts décisifs, comme celui inscrit à Angers (0-1, 77e), l’AS Monaco peut croire en ses ambitions de terminer sur le podium cette saison et s’offrir la Ligue des champions.

Adi Hütter a su construire son équipe autour des forces de son nouvel attaquant. « Mika est incroyable, toujours au bon endroit, avec un instinct naturel de buteur. Il a tellement changé les choses pour nous », a déclaré le coach après une récente victoire.

L’ancien gunner n’est pas seulement un finisseur redoutable, mais aussi un créateur de jeu, comme en témoigne sa talonnade décisive lors du match contre Lille. Élu MVP du mois de février par les fans grâce à ses 9 buts et 1 passe décisive, Biereth s’est imposé comme le leader offensif de l’équipe.

Un avenir prometteur

La montée en puissance de Mika Biereth n’a pas échappé aux observateurs internationaux. Déjà international U21 avec le Danemark, il a récemment été convoqué par la sélection A pour les quarts de finale de la Ligue des Nations face au Portugal.

Avec 4 matchs à domicile encore à disputer contre des équipes du top 7 (Nice, Marseille, Strasbourg et Lyon), Biereth a l’opportunité de grimper encore davantage dans les livres d’histoire. Son impact sur le football français est déjà indéniable, et son avenir dans le football européen semble plus prometteur que jamais.

À seulement 21 ans, le Danois a déjà établi des standards qui le placent dans la lignée des grands attaquants. S’il maintient ce rythme effréné, l’AS Monaco tient peut-être en Mika Biereth l’un des plus grands buteurs de son histoire.

Il incarne déjà la quintessence de la vision de l’AS Monaco : dénicher l’excellence là où d’autres ne voient que potentiel, et transformer des promesses en réalités éclatantes.

