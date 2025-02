Ligue 1 : L’AS Monaco renverse Auxerre grâce à un triplé de Mika Biereth 

Le club du Rocher a su faire preuve d'une belle solidité mentale pour faire face à la pression, et un joueur comme Mika Biereth pourrait bien s'avérer être une arme fatale dans les semaines à venir © AS Monaco

Un retour au score spectaculaire après une première mi-temps accrochée, voilà ce que l’AS Monaco a offert à ses supporters et au Président Dmitri Rybolovlev, présent ce soir au Stade Louis-II. Grâce à un triplé de son attaquant danois, Mika Biereth, le club du Rocher a finalement pris le meilleur sur Auxerre (4-2) pour maintenir la pression sur l’OM et consolider sa 3e place sur le podium.

Le match, en théorie, semblait être une formalité entre la 3e équipe du championnat et un promu en difficulté, avec seulement une victoire en douze déplacements à son actif. Toutefois, la réalité du terrain a été bien plus complexe, du moins en première partie de rencontre.

Une première mi-temps poussive mais sans éclat

Les premières minutes de la rencontre n’ont rien proposé de transcendant. L’AS Monaco a certes dominé la possession, mais sans véritablement inquiéter le dernier rempart auxerrois. L’adversaire, pourtant relégué dans sa moitié de terrain, a failli surprendre ses hôtes à la 15e minute, lorsque Gaëtan Perrin a dribblé Radosław Majecki pour ouvrir le score, mais l’attaquant de l’AJA a anticipé trop tôt et a logiquement été signalé hors-jeu.

Les minutes suivantes ont été marquées par une grande stérilité offensive. Il a fallu attendre la 20e pour voir une première occasion réelle : un joli contrôle orienté de Mika Biereth qui a décalé Christian Mawissa, mais le gardien auxerrois, Donovan Léon, a fermé l’angle avec brio. Les occasions ont ensuite été rares, avec une tête trop molle de l’ancien monégasque Han-Noah Massengo (26e) et une tentative lointaine d’Hamed Junior Traoré qui a frôlé le ciel (33e).

À force de patience, l’AS Monaco a fini par débloquer la situation à la 35e minute. Sur un corner joué par Lamine Camara, Denis Zakaria a dévié le ballon et trouvé Thilo Kehrer, qui a pris sa chance d’une reprise du pied sans contrôle. La frappe du défenseur allemand a terminé dans la lucarne, laissant Léon sans réaction (1-0).

© AS Monaco

Auxerre réagit avant la mi-temps

Le match, jusque-là assez calme, s’est soudainement enflammé dans les dernières minutes de la première période. Auxerre n’a pas tardé à riposter : Sinaly Diomandé, servi par Elisha Owusu, a décoché une frappe de loin qui est venue se loger dans la lucarne de Majecki (1-1, 38e). L’AS Monaco semblait dans l’embarras, et cette égalisation a donné un coup de fouet aux joueurs de l’AJA, qui ont continué de pousser avant la pause.

Sur un tir puissant de Traoré en demi-volée, Majecki s’est montré déterminé, réalisant une belle parade (44e). Mais c’est dans les ultimes secondes du temps additionnel que le sort a failli tourner en faveur d’Auxerre : Zakaria a retenu Jubal dans la surface et l’arbitre a logiquement accordé un penalty.

Majecki a repoussé la tentative de l’attaquant brésilien, avant que la VAR ne vienne annuler cette première parade pour une position irrégulière du gardien polonais sur sa ligne. Jubal a pris sa revanche en frappant fort au centre, permettant à Auxerre de prendre l’avantage à la 7e minute du temps additionnel (1-2).

Biereth en héros : un triplé en 8 minutes

À la pause, Adi Hütter a effectué plusieurs changements pour rafraîchir son équipe. Et l’impact ne s’est pas fait attendre. Dès la 57e minute, l’AS Monaco est revenu au score grâce à un superbe travail collectif. Breel Embolo a servi Maghnes Akliouche, qui a parfaitement laissé filer le ballon pour Mika Biereth, seul face à Léon. Le Danois n’a pas tremblé et a égalisé d’une frappe précise (2-2).

Mais ce n’était que le début du festival. À la 63e, Caio Henrique a adressé un centre parfait vers Biereth, qui, toujours bien placé, a coupé le ballon du droit pour signer son doublé (3-2). Le match était désormais entièrement sous contrôle monégasque. Deux minutes plus tard, Akliouche, à nouveau précieux, a trouvé Embolo, dont le mouvement a permis à Biereth de compléter son triplé, toujours dans une position de renard des surfaces (4-2, 65e).

Un triplé en 8 minutes, et le Stade Louis-II était en folie. Mika Biereth, avec une telle efficacité, est devenu l’invité d’honneur de cette soirée et a confirmé pourquoi le club Princier l’avait récemment recruté. Dans son communiqué d’après-match, l’AS Monaco précise : « Mika Biereth a inscrit le premier triplé pour un joueur de l’AS Monaco dans un match de Ligue 1 depuis le 15 janvier 2023 contre Ajaccio. En 8 minutes et 10 secondes, le Danois a par ailleurs marqué le 7e triplé le plus rapide dans l’élite au 21e siècle. »

"𝑈𝑛𝑒 𝑏𝑜𝑛𝑛𝑒 𝑗𝑜𝑢𝑟𝑛𝑒́𝑒 𝑎𝑢 𝑏𝑜𝑢𝑙𝑜𝑡 !" 🫡



La réaction de Mika Biereth, auteur de son premier triplé en @Ligue1 🎙️



4⃣-2⃣ #ASMAJA pic.twitter.com/E92PhPjXgV — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) February 1, 2025

Auxerre lutte mais n’arrive pas à revenir

Bien qu’à deux buts derrière, Auxerre n’a pas lâché prise. Les hommes de Christophe Pélissier ont essayé de remonter leur bloc et de revenir au score. À la 85e minute, Ado Onaiwu a failli surprendre Majecki avec un tir puissant qui a heurté la transversale. Mais ce fut la dernière occasion sérieuse des visiteurs. De l’autre côté, Embolo, après une belle combinaison avec Takumi Minamino, s’est présenté seul face à Léon, mais ce dernier a encore répondu présent (86e).

© AS Monaco

Ce 4-2 final est une victoire de caractère pour les Rouge et Blanc, qui, après un premier acte incertain, ont su renverser la vapeur grâce à l’excellent Biereth et ramener les trois points. Avec ce succès, l’AS Monaco s’arme de confiance avant d’affronter le PSG le vendredi 7 février puis de se préparer pour le barrage décisif de Ligue des champions contre Benfica à partir du 12 février.

🤩 | L’humilité de Mika Biereth après son triplé face à l’AJ Auxerre ! 🙌 🔥 #ASMAJA pic.twitter.com/AqiO6oL1of — DAZN France (@DAZN_FR) February 1, 2025

© AS Monaco

