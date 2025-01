Ligue des champions : L’AS Monaco se qualifie pour les barrages après sa victoire contre Aston Villa

Sous les yeux du Président Dmitri Rybolovlev, du Prince Albert II et du Prince William présents en tribunes ce mardi soir, l’AS Monaco s’offre un ticket pour les barrages de la prestigieuse compétition européenne, grâce au seul et unique but de Wilfried Singo à la 8e minute de jeu contre Aston Villa, au Stade Louis-II.

La série noire qui menaçait l’AS Monaco serait-elle passée ? Après une période difficile marquée par deux victoires en onze matchs toutes compétitions confondues, les Monégasques ont su relever la tête en Ligue des champions ce mardi face à Aston Villa. Retour sur un match décisif au cours duquel l’AS Monaco a fait preuve de solidité défensive et enfin, de réalisme.

Non loin du Prince Albert II, fidèle supporter des Rouge et Blanc, un membre de la Famille Royale britannique était présent dans les tribunes ce soir : le Prince William. Le fils aîné du roi Charles III, fervent admirateur d’Aston Villa depuis son enfance, a fait le déplacement pour soutenir son équipe favorite à Monaco. Assis aux côtés de son ami de longue date Thomas van Straubenzee, le Prince a fait une apparition remarquée, en dépit d’une issue défavorable pour son équipe.

L’AS Monaco ouvre le score sur un coup de tête précoce

Le Stade Louis-II a vécu une soirée cruciale pour l’AS Monaco, 16e au classement de la C1 après deux défaites consécutives. Face à Aston Villa (5e), un club qui luttait également pour la qualification directe en 16e de finale, il fallait impérativement empocher les trois points. Dès le coup d’envoi, les Anglais ont imposé leur domination. Ils ont monopolisé le ballon et se sont créés une première occasion à la 6e minute, mais Leon Bailey a raté sa tête.

Cependant, l’AS Monaco n’a eu besoin que d’une seule opportunité pour ouvrir la marque. Sur un corner obtenu par Maghnes Akliouche, Wilfried Singo s’est trouvé à la réception d’une tête de Thilo Kehrer repoussée par Emiliano Martinez. Le défenseur ivoirien, bien placé, a poussé le ballon au fond des filets à la 8e minute. Ce but précoce s’est avéré libérateur, donnant aux Monégasques une confiance bien nécessaire après une série de mauvais résultats (1-0).

Aston Villa réagit, mais Majecki veille au grain

Derrière, Aston Villa n’a pas tardé à réagir. Portée par un Morgan Rogers offensivement inspiré, l’équipe d’Unai Emery a mis la pression sur la défense monégasque. À la 29e minute, Radosław Majecki, titulaire dans les cages monégasques, s’est brillamment interposé face à un tir de Rogers. Quelques minutes plus tard, il a encore fallu un arrêt crucial du portier polonais pour capter un coup franc de Lucas Digne.

Le club du Rocher, bien que dominateur au score, a tout de même souffert sous l’intensité du pressing des Villans. Majecki, impérial ce soir, s’est encore distingué dans les arrêts de jeu de la première période en repoussant une frappe de Bailey qui semblait destinée à égaliser. On peut le dire, un match où la solidarité défensive et la concentration étaient de mise pour préserver l’avantage.

Un second acte où l’AS Monaco souffre, mais tient bon

Dès le retour des vestiaires, Aston Villa a accentué sa pression. En l’espace de deux minutes, Morgan Rogers a frôlé l’égalisation en effleurant le poteau de Majecki d’un extérieur du pied à la 47e. Les Rouge et Blanc ont timidement répondu, avec un centre de Vanderson pour Akliouche, mais le drapeau de l’arbitre s’est levé pour signaler le but hors-jeu.

Le match s’est alors animé, les Anglais ont poussé à la recherche de ce but qui leur offrirait une qualification quasiment assurée. Jhon Durán, rentré en jeu pour dynamiser l’attaque des Villans, a fait trembler les Monégasques. Mais sur un contre mené par Takumi Minamino à la 64e minute, l’AS Monaco a malheureusement manqué de doubler la mise, l’international japonais ayant oublié de servir à sa gauche un Breel Embolo seul face au but.

Les minutes ont défilé et, sur plusieurs occasions, Aston Villa s’est approché du but égalisateur sans parvenir à concrétiser. Matty Cash, servi idéalement par Rogers, a envoyé un tir bien au-dessus du cadre à la 69e minute. Le club Princier, bien qu’à court de souffle, a réussi à tenir le coup.

À mesure que le temps passait, la pression retombait légèrement pour l’AS Monaco. Malgré une forte intensité en seconde période, l’adversaire commençait à perdre en percussion. La défense monégasque, solidaire et bien organisée, resserrait ses rangs. En contre-attaque, les Monégasques tenaient leur rythme, mais n’arrivaient pas à inscrire ce deuxième but qui aurait scellé la rencontre plus tôt.

Un seul but, mais la qualification est assurée

Au coup de sifflet final, le score est resté de 1-0, un résultat précieux pour l’AS Monaco, qui pourra aborder son déplacement à Milan la semaine prochaine avec plus de sérénité. Les trois points pris face à Aston Villa suffisent au club du Rocher à garantir sa place au minimum pour les playoffs de la Ligue des champions en février prochain.

© AS Monaco

Bien que le portier polonais n’ait vraiment pas démérité ce soir, c’est le buteur Wilfried Singo qui a été élu homme du match. À l’issue du match, toute l’équipe a chaleureusement été félicitée dans le vestiaire par le Président Dmitri Rybolovlev ainsi que Stéphane Morandi, membre du Conseil d’Administration du club, et le Directeur Général Thiago Scuro.

Les réactions d’Adi Hütter

Son sentiment après cette victoire : « Il y a plusieurs choses qui me viennent à l’esprit. Tout d’abord, je suis vraiment heureux de cette victoire. Malgré notre situation actuelle, je voudrais féliciter mon équipe pour sa performance et son courage parce que mes joueurs se sont battus du début à la fin face à une belle formation de Premier League. Nous avons à présent 13 points, l’objectif des barrages est atteint, nous sommes donc très contents de cela.

Le football est parfois difficile à expliquer, spécialement lors des mauvaises séries. Nous étions très souvent la meilleure équipe mais nous n’avons pas réussi à gagner. J’espère que cette victoire nous redonnera de la confiance.

Contre Aston Villa, une équipe qui n’abandonne jamais à l’image du dernier match à Arsenal, nous savions qu’il fallait se battre et qu’on allait souffrir, c’est ce que l’on a fait de manière fantastique. Pour un coach, c’est une grosse satisfaction de voir cela. Je pense que l’on mérite de gagner parce que l’énergie défensive était présente ce soir, vous pouvez donc imaginer à quel point je suis satisfait. »

© AS Monaco

Le match de Breel Embolo représente bien l’état d’esprit de l’équipe et le fait de se battre : « Oui en effet, Breel a accompli un match fantastique devant. Il s’est beaucoup battu, a su montrer ses qualités et s’est comporté comme un leader sur le terrain. Cette victoire récompense l’équipe dans sa globalité qui a su montrer un grand courage. Je peux aussi citer la belle performance de Wilfried Singo notamment pour son but, ou Radoslaw Majecki, qui a été brillant dans sa surface.

Il a réalisé un gros arrêt devant Ollie Watkins. Cela nous donne de la confiance supplémentaire et montre que l’on peut réussir à se battre et remporter des matchs malgré cette période. C’est un warrior et était prêt à répondre présent, comme vous avez pu voir ce soir. Je veux le féliciter mais je tiens aussi à souligner l’excellent travail global réalisé avec Frédéric de Boever, l’entraîneur des gardiens. Nous ne pouvons qu’être heureux de ce clean sheet contre Aston Villa. Bravo à Radek’ et à l’ensemble de l’équipe ! »

Si cette victoire est synonyme de renaissance : « Oui, il faudra confirmer cela à nouveau mais c’est une belle soirée européenne. Nous sommes qualifiés pour les barrages, c’était l’objectif principal en début de saison. Nous allons nous rendre à présent sur la pelouse de l’Inter Milan la semaine prochaine, on verra ce qui se passera au classement. En tout cas, on ira là-bas pour faire de notre mieux et j’espère que cette victoire nous donnera à nouveau de la confiance. Avant ça, il ne faut pas oublier le match de championnat samedi contre Rennes, où nous souhaitons aussi rebondir. »

