Лига Чемпионов: «Монако» выходит в плей-офф после победы над «Астон Виллой»

На глазах у президента клуба, Дмитрия Рыболовлева, Князя Альбера II и принца Уильяма, присутствовавших на трибунах во вторник вечером, «Монако» обеспечил себе путёвку в плей-офф престижного европейского турнира благодаря единственному голу Вилфрида Синго на 8-й минуте игры против «Астон Виллы» на стадионе «Луи-II».

Прошла ли черная полоса, омрачавшая игру «Монако»? После непростого периода, печально отмеченного двумя победами в одиннадцати матчах во всех соревнованиях, монегаски смогли в этот вторник высоко поднять голову после встречи с «Астон Виллой» в Лиге чемпионов. Вернёмся к этому решающему матчу, в котором «Монако» продемонстрировал прочность своей защиты и истинный реализм.

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Недалеко от Князя Альбера II, верного болельщика «красно-белых», на трибунах в этот вечер присутствовал член британской королевской семьи – принц Уильям. Старший сын короля Карла III, с детства страстный поклонник «Астон Виллы», приехал поддержать свою любимую команду в Монако. Принц, который сидел рядом со своим давним другом Томасом ван Штраубензи, не остался не замеченным. Но это не помогло его команде, проигравшей в этом матче.

Prince William is in attendance in Monaco, and will be hoping Aston Villa turn things around 🤴



📺 @tntsports & @discoveryplusUK pic.twitter.com/hxZyvtPWWR — Football on TNT Sports (@footballontnt) January 21, 2025

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«Монако» быстро открывает счёт ударом головой

Стадион «Луи-II» стал решающим местом для «Монако», занимавшего 16-ю строку в рейтинге С1 после двух поражений подряд. В матче с «Астон Виллой» (5-е место), клубом, который также боролся за прямую квалификацию в 1/16 финала, монегаскам необходимо было набрать три очка. С самого начала матча британцы стали утверждать своё превосходство. Они уверенно удерживали мяч и создали первый опасный момент уже на 6-й минуте, но Леон Бэйли промахнулся головой.

Однако «Монако» понадобился всего один счастливый шанс, чтобы открыть счёт. На угловом, заработанном Манесом Аклюшем, Вильфрид Синго оказался с мячом на голове после первого удара Тило Керера, отбитого Эмилиано Мартинесом. Так на 8-й минуте ивуарийский защитник удачно переправил мяч в сетку ворот. Этот стремительный гол оказался поворотным, придав монегаскам столь необходимую уверенность после серии печальных результатов (1-0).

ENTAME PARFAITE POUR L’ASM ! ☄️



Sur un corner parfaitement frappé par Lamine Camara, Kehrer sollicite Martinez qui ne peut pas mieux faire que remettre sur Singo qui, lui, pousse le ballon au fond ! ⚽️#ASMAVL | #UCL pic.twitter.com/OQMQC50kbJ — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) January 21, 2025

«Астон Вилла» реагирует, но Маецки – всегда на месте

«Астон Вилла» отреагировал довольно быстро. Под руководством всегда готового к атаке Моргана Роджерса команда Унаи Эмери стала продавливать оборону «Монако». На 29-й минуте Радослав Маецкий, основной голкипер «Монако», блестяще отразил удар Роджерса. Спустя несколько минут польский вратарь исполнил решающий сейв, отражая штрафной удар Лукаса Динь.

«Красно-белые», ведя в счёте, все же страдали под интенсивным прессингом британцев. Маецки, ярко блистая в этот вечер, снова отличился в добавленное время в первом периоде, отразив удар Бэйли, который, казалось, мог сравнять счёт. Можно сказать, что в этом матче оборонительная солидарность и концентрация были просто необходимы для сохранения преимущества.

Второй тайм: «Монако» страдает, но держится

Вернувшись из раздевалки, «Астон Вилла» усилил давление. За две минуты Морган Роджерс был близок к тому, чтобы сравнять счёт, задев штангу Маецки внешним ударом ногой на 47-й минуте. «Красно-белые» робко отреагировали прострелом Вандерсона на Аклиуша, но флажок судьи был поднят, сигнализируя, что гол забит из офсайда.

Le but malheureusement hors-jeu de Maghnes Akliouche à la 53e. #ASMAVFC pic.twitter.com/33IbBO0r9c — Monaco Tribune (@MonacoTribune) January 21, 2025

Затем матч оживился. Британцы стремились к цели, которая обеспечила бы им почти гарантированную квалификацию. Джон Дюран, вступивший в игру, чтобы катализировать атаки «Астон Вилла», заставил дрогнуть монегасков. Но на контратаке Такуми Минамино на 64-й минуте «Монако», к сожалению, не смог удвоить преимущество: игрок сборной Японии забыл подать слева от себя Брелю Эмболо, дежурившему в одиночку у ворот.

Énorme loupé de Minamino, seul face aux cages de Martinez avant d’être rattrapé par Konsa. #ASMAVFC pic.twitter.com/TD003ZnUgW — Monaco Tribune (@MonacoTribune) January 21, 2025

Минуты шли, и несколько раз «Астон Вилла» был близок к успеху, но так и не сумел его добиться. Мэтти Кэш с идеальной подачи Роджерса на 69-й минуте нанес удар выше створа ворот. Княжеский клуб, хоть и существенно выдохся, сумел удержать счёт.

Шли минуты, и давление на «Монако» немного спало. Несмотря на высокую интенсивность игры во втором тайме, соперник начал терять уверенность в себе. Сплоченная и организованная оборона «Монако» сомкнула свои ряды. В контратаке монегаски сохраняли темп, но не смогли забить второй гол, который заранее мог бы решить исход матча.

Всего один гол, и квалификация – в кармане

После финального свистка счёт так и остался 1:0. Это – ценный результат для «Монако», который сможет с большим спокойствием подойти к поездке в Милан на следующей неделе. Трёх очков, набранных в матче с «Астон Виллой», достаточно, чтобы клуб гарантировал себе место как минимум в плей-офф Лиги чемпионов в феврале следующего года.

© ФК «Монако»

Хотя польский вратарь в этот вечер действительно блестяще выступил, лучшим игроком матча был признан бомбардир Вильфрид Синго. По окончании матча всю команду в раздевалке тепло поздравили президент Дмитрий Рыболовлев, а также член совета директоров клуба Стефан Моранди и генеральный директор Тьягу Скуру.

La joie dans le vestiaire monégasque après la rencontre 🎥



Le Président Dmitry Rybolovlev, en compagnie de Stéphane Morandi, membre du Conseil d’Administration du Club, félicite les Rouge & Blanc 👏



1⃣-0⃣ #ASMAVFC pic.twitter.com/MtDZuf9FE6 — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) January 21, 2025

Реакция Ади Хюттера

Эмоции после победы: «На ум приходит несколько мыслей. Прежде всего, я очень рад этой победе. Несмотря на нашу текущую ситуацию, я хотел бы поздравить свою команду с её игрой и смелостью, потому что мои игроки сражались от начала до конца против великой команды Премьер-лиги. Сейчас у нас 13 очков, цель плей-офф достигнута, поэтому мы очень этому рады.

Футбол иногда сложно объяснить, особенно во время плохих полос. Мы очень часто были лучшей командой, но нам не удавалось победить. Надеюсь, эта победа придаст нам уверенности.

Против «Астон Виллы», команды, которая никогда не сдается, как в последнем матче с «Арсеналом», мы знали, что нам нужно бороться и что нам придется нелегко, и мы это фантастически сделали. Для тренера – большое удовольствие видеть такой успех. Я думаю, мы заслужили победу, потому что сегодня вечером была мощная оборонительная энергия, так что вы можете себе представить, как я счастлив.»

© ФК «Монако»

В этом коллективном стремлении думается о матче Бреля Эмболо, который хорошо отражает командный дух и сам факт борьбы: «Да, действительно, у Бреля был фантастический матч. Он много боролся, показал свои качества и вел себя на поле как лидер. Эта победа является наградой всей команде, проявившей большое мужество. Я также могу отметить великолепную игру Вилфрида Синго, особенно за его гол, или Радослава Маецкого, который был великолепен на своей площадке.

Он исполнил блистательный сейв от Олли Уоткинса. Это придает нам дополнительную уверенность и показывает, что, несмотря на этот тяжёлый период, мы можем бороться и выигрывать матчи. Он – воин и был готов к сражению, как вы видели сегодня вечером. Я хочу поздравить его, но также хочу отметить отличную общую работу Фредерика де Бувера, тренера вратарей. Мы можем только радоваться тому, что игра завершилась сухим счетом в матче с «Астон Виллой». Поздравляем Радека и всю команду!»

А если эта победа – знак возрождения? «Да, нам придется подтвердить это ещё раз, но это отличный европейский вечер. Мы вышли в плей-офф, это была главная цель на старте сезона. На следующей неделе мы выйдем на поле миланского «Интера», посмотрим, что произойдет в турнирной таблице. В любом случае мы приедём туда, чтобы приложить все усилия, и я надеюсь, что новая победа придаст нам ещё больше уверенности. А пока мы не должны забывать про субботний матч чемпионата против «Ренна», где мы тоже хотим отыграться.»

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