На глазах у президента клуба, Дмитрия Рыболовлева, Князя Альбера II и принца Уильяма, присутствовавших на трибунах во вторник вечером, «Монако» обеспечил себе путёвку в плей-офф престижного европейского турнира благодаря единственному голу Вилфрида Синго на 8-й минуте игры против «Астон Виллы» на стадионе «Луи-II».

Прошла ли черная полоса, омрачавшая игру «Монако»? После непростого периода, печально отмеченного двумя победами в одиннадцати матчах во всех соревнованиях, монегаски смогли в этот вторник высоко поднять голову после встречи с «Астон Виллой» в Лиге чемпионов. Вернёмся к этому решающему матчу, в котором «Монако» продемонстрировал прочность своей защиты и истинный реализм.

Недалеко от Князя Альбера II, верного болельщика «красно-белых», на трибунах в этот вечер присутствовал член британской королевской семьи – принц Уильям. Старший сын короля Карла III, с детства страстный поклонник «Астон Виллы», приехал поддержать свою любимую команду в Монако. Принц, который сидел рядом со своим давним другом Томасом ван Штраубензи, не остался не замеченным. Но это не помогло его команде, проигравшей в этом матче.

