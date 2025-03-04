Март в Монако: представления, выставки, развлечения

Хорошая погода постепенно возвращается на Лазурный берег, готовится множество мероприятий. В программе марта – смех, культура, кухня и дерби!

Княжество обещает насыщенный месяц март, полный представлений, выставок, кулинарных изысков и крупных спортивных мероприятий. Ознакомьтесь с нашей подборкой мероприятий, которые помогут вам максимально насладиться началом весны в Монако и его окрестностях.

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Не пропустите!

В Княжестве в марте пройдёт фестиваль «Весна искусств». В культурных центрах Монако пройдут многочисленные концерты, киносеансы и выступления оркестров. Бесплатно для посетителей младше 25 лет!

«Весна искусств» в Монте-Карло 2025 года отдаст дань уважения композитору Пьеру Булезу

Serinissimes of Humor приглашают вас в Grimaldi Forum! С 12 по 15 марта, Филипп Лелуш, Мишель Бужена и Бан Хэй Мин ждут вас на вечера, исполненные радостью и хорошим настроением.

Не забываем и о Comedy Club des Sérénissimes, взрывном стендап-вечере с молодыми талантами в отличной форме, который состоится 14 марта. Билетные кассы уже работают!

Для детей

В Ницце открылся совершенно новый музей – Музей иллюзий! Мы посетили его для вас и этот опыт… полностью сбил нас с толку. Идеальное место, где можно испытать свой интеллект – как для молодых, так и для пожилых людей.

Загляните в перевернутую гостиную © Monaco Tribune

29 марта Океанографический музей Монако открывает новую экспозицию «СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ 2050». Захватывающая выставка, призванная распространять знания и вдохновить на действие: экспозиция отправляет молодых и пожилых в пространственно-временное путешествие по Средиземноморью.

Необычно

В Казино Монте-Карло будут ярко представлены ирландские мотивы. С 14 по 17 марта в честь Дня Святого Патрика казино Café de Paris предлагает вам 100% выигрышное колесо удачи! В программе – несколько мероприятий с диджеем и даже раздача шоколадных монет в волшебном котле!

Спорт

Что касается спорта, в центре внимания в Княжестве будет регби. В течение всего 15 марта на рынке Кондамин будет установлен гигантский экран, чтобы следить за турниром Шести Наций!

Это мероприятие организовано мэрией Монако совместно с секцией регби Ассоциации спорта Монако © Мэрия Монако

Девушки из Ассоциации баскетбола Монако проведут 8 марта гала-матч в великолепном зале Жана Медсена в рамках Международного женского дня: решающий матч на спортивном уровне, но также и событие, затрагивающее острые социальные проблемы.

Ассоциация баскетбола Монако – амбиции Жиронды: шокирующая встреча в честь прав женщин

9 и 22 марта в зале Гастон Медсен «Roca Team» проведёт два решающих матча в рамках Betclic Elite с «Paris Basketball» и «ASVEL». А 20 марта в Евролиге «Roca Boys» встретятся с турками из «Фенербахче».

В первом матче ФК «Монако» потерпел первое поражение в сезоне от «Ниццы» © ФК «Монако»

Открытие месяца

Comedy club с бельгийским колоритом! SMAKELIJK! В Comedy club в отеле Méridien Beach Plaza выступят три комика, которых считают будущими звездами бельгийского юмора.

Сара Леле, Пьер-Эммануэль, он же PE, и Саша Ферра будут в Княжестве в выходные 7-8 марта. © SMAKELIJK! COMEDY CLUB

Полезная информация

Подготовка к Гран-при Монако – в самом разгаре. После работ по оборудованию трассы в феврале, монтаж трибун и инфраструктуры прошёл в понедельник 3 марта. Княжество постепенно преображается для проведения гонок в мае.

Правительство Монако знакомит вас с Mareterra. Отправьтесь на экскурсию, чтобы заглянуть внутрь нового экологически ответственного квартала Монако.

Правительство предлагает вам бесплатную экскурсию по Mareterra – кварталу, ставшему одной из достопримечательностей Княжества © Monaco Tribune

Возможность обсудить методы работы, преодолённые трудности и закулисье этого захватывающего проекта. Встречаемся в 14:00 на площади Принцессы Габриэллы перед скульптурой «Четыре копья» по средам: 5, 12 и 19 марта.