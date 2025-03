Marzo a Monaco: spettacoli, mostre e attività da non perdere

Le belle giornate cominciano a fare ritorno sulla Costa Azzurra e con loro anche tanti eventi interessanti. Cosa prevede marzo? Risate, cultura e derby!

Tra spettacoli, mostre e grandi incontri sportivi, il Principato promette un mese di marzo vivace Scoprite la nostra selezione di eventi per godervi appieno l’inizio della primavera a Monaco e dintorni.

Pubblicità

Da non perdere

Nel Principato, il mese di marzo è caratterizzato dalla manifestazione Printemps des Arts. Concerti, proiezioni e orchestre riempiranno gli spazi culturali di Monaco e sono gratuiti per i minori di 25 anni!

Perché Monaco non partecipa all’Eurovision 2025?

La rassegna Les Sérinissimes de l’Humour vi dà appuntamento al Grimaldi Forum! Dal 12 al 15 marzo, Philippe Lelouche, Michel Boujenah e Bun Hay Mean vi aspettano trascorrere serate di risate e allegria.

Ricordiamo anche il Comedy Clud des Sérénissimes, una serata di stand-up comedy esplosiva con giovani talenti promettenti, che si terrà il 14 marzo. La biglietteria è già aperta!

Per i bambini

Il Museo dell’Illusione ha appena aperto a Nizza! L’abbiamo provato per voi e l’esperienza è stata piuttosto… sconvolgente. Il luogo perfetto per intrattenere grandi e piccini.

Scoprite la stanza sottosopra © Monaco Tribune

Il 29 marzo, il Museo Oceanografico di Monaco inaugura la sua nuova esposizione “MÉDITERRANÉE 2050“. Una mostra immersiva, concepita per svegliare le coscienze e spingere all’azione, che accompagna grandi e piccini in un’odissea spazio-temporale attraverso il Mediterraneo.

Un’esperienza insolita

Il Casinò di Monte-Carlo verrà investito da una ventata irlandese. Per festeggiare il giorno di San Patrizio, dal 14 al 17 marzo il Casinò Café de Paris propone una ruota della fortuna vincente al 100%! Sono previsti diversi eventi con DJ e anche una distribuzione di monete di cioccolato da un calderone magico!

Sport

Sul versante sport, il rugby sarà il protagonista. Il 15 marzo, al Mercato della Condamine sarà allestito uno schermo gigante che trasmetterà per tutto il giorno il torneo Six Nations!

L’evento è organizzato dal Comune di Monaco in collaborazione con la sezione rugby dell’Association Sportive de Monaco © Comune di Monaco

Per quanto riguarda il basket, l’8 marzo, in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle donne, le ragazze della Monaco Basket Association giocheranno un match di gala nello splendido palazzetto Gaston-Médecin: una partita decisiva dal punto di vista sportivo ma anche un evento dai forti risvolti sociali.

Aleksej Fedoricsev: l’anima dell’AS Monaco Basket

Per il Roca Team maschile, e sempre al Gaston-Mèdecin, il 9 e il 22 marzo si svolgeranno due partite decisive del Betclic Elite contro il Paris Basket e l’ASVEL. In Eurolega, i Roca Boys ospiteranno i turchi del Fenerbahce il 20 marzo.

Nella partita di andata, il Nizza ha inflitto la prima sconfitta della stagione all’AS Monaco © AS Monaco

Scoperta del mese

Un comedy club dal sapore belga! Lo SMAKELIJK! Comedy Club al Méridien Beach Plaza ospiterà 3 comici considerati veri punti di riferimento della comicità belga di domani.

Sarah Lélé, Pierre-Emmanuel alias P.E. e Sacha Ferra saranno nel Principato il weekend del 7-8 marzo © SMAKELIJK! COMEDY CLUB

Da sapere

I preparativi per il Gran Premio sono in pieno svolgimento. Dopo i lavori di manutenzione del circuito a febbraio, è il turno del montaggio di tribune e infrastrutture a partire da lunedì 3 marzo. Il Principato si trasforma ogni giorno di più per accogliere la gara a maggio.

Il Governo di Monaco vi porta alla scoperta di Mareterra. Partecipate a un tour a piedi guidato per scoprire i retroscena del nuovo quartiere sostenibile di Monaco.

Il nuovo ecoquartiere Mareterra è diventato una delle attrazioni del Principato e il Governo ha organizzato una visita guidata gratuita © Monaco Tribune

Un’occasione per discutere dei metodi di lavoro, delle sfide affrontate e dei dietro le quinte di questo entusiasmante progetto. Appuntamento alle 14:00 in Place Princesse Gabriella, davanti all’opera “Quatre Lances”, mercoledì 5, 12 e 19 marzo.