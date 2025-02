Provato per voi: Illusion Nice, un museo interattivo e divertente

Dal 1° ottobre 2024, un nuovissimo museo delle illusioni ha aperto i battenti nel cuore di Nizza, a due passi da Place Masséna.

In uno spazio di 400 m² suddiviso su due piani, Illusion Nice promette un’esperienza coinvolgente inedita con una quarantina di illusioni ottiche che sfidano ogni logica. Trovate per esempio la stanza capovolta, o ancora divertenti effetti di rimpicciolimento.

©illusionnice

Già dall’arrivo si capisce che non si tratta di un museo tradizionale. Il personale vi guida per scattare foto perfette, aiutandovi a posizionarvi nel modo giusto e catturare qualche scatto originale.

L’esperienza è pensata per far sì che i visitatori, che siano soli o in gruppo, partecipino attivamente per ottenere l’effetto desiderato. La visita, che dura circa 1 ora e 45 minuti, è un invito a ridefinire la vostra percezione della realtà attraverso illusioni visive incredibili.

©Monaco Tribune

Durante la nostra visita, lunedì 13 gennaio, siamo rimasti colpiti dalla lunga fila d’attesa, prova dell’entusiasmo del pubblico. Adriano Pagliarella, direttore del museo, ha accettato di rispondere alle nostre domande.

Come mai ha deciso di aprire un museo delle illusioni a Nizza?

Adriano Pagliarella: Nizza è il nostro quarto museo dopo Bruxelles, Anversa e Dubai. Nizza è stata una priorità in Francia, soprattutto per la sua industria del turismo così dinamica e per la sua popolazione. Anche il fatto che in città non ci fosse già un museo dell’illusione è stato un motivo per aprire qui.

Che riscontro avete ricevuto finora dai visitatori?

Davvero molto positivo! È chiaro che questo tipo di attività mancava ai nizzardi e ai turisti. La recensione migliore è il sorriso sui volti dei visitatori all’uscita dal museo! Anche la posizione è stata apprezzata. Infatti, ci dicono spesso che, oltre ai ristoranti e ai negozi di abbigliamento, in rue Massena è bello avere un’attività divertente, interattiva e davvero pensata per tutte le età!

Ai visitatori piace essere protagonisti della visita. Infatti, nelle zone dedicate alle foto, si mettono in gioco e grazie alla loro creatività alcuni scatti diventano eccezionali!

Quali sono i progetti o le prospettive per lo sviluppo futuro del museo?

Alcune illusioni cambieranno, ma non con una cadenza precisa. Ciò che cambia veramente l’esperienza sono le persone con cui si visita il museo. Alcuni vengono in coppia, altri con la famiglie, con i colleghi di lavoro oppure a festeggiare un compleanno.

Ci sono persone che sono già venute quattro o cinque volte con gruppi diversi! Secondo quanto ci dicono, è come se scoprissero il museo ogni volta.

Informazioni pratiche

Indirizzo: 5 place Masséna a Nizza Aperto: dal lunedì al giovedì dalle 10:00 alle 18:00. Da venerdì a domenica dalle 9:00 alle 20:00. Prezzi: 15 € per gli adulti; 12 € dai 7 ai 17 anni; gratis per i minori di 7 anni. La prenotazione permette di saltare la fila. I biglietti devono essere acquistati sul posto (in contanti o con la carta). Maggiori informazioni

