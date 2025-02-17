Мы посетили Illusion Nice – увлекательный интерактивный музей

С 1 октября 2024 года в самом центре Ниццы, в двух шагах от площади Массена, открыл свои двери совершенно новый музей иллюзий.

На площади 400 м² Illusion Nice предлагает уникальный и захватывающий опыт с примерно сорока оптическими иллюзиями, которые бросают вызов логике, например, перевернутая гостиная или эффекты уменьшения.

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© illusionnice

С самого порога вы поймёте, что это – не обычный музей. Аниматоры музея помогут вам сделать идеальные фотографии, выбрать выгодную позицию и запечатлеть оригинальные кадры.

Экспозиция построена так, чтобы каждый мог принять в ней активное участие – индивидуально или в группе – для максимального впечатления. Осмотр продлится максимум 1 час 45 минут. Он приглашает вас переосмыслить свое восприятие реальности с помощью эксклюзивных визуальных иллюзий.

© Monaco Tribune

Когда мы посетили это место в четверг, 13 февраля, нас поразила длинная очередь, которая свидетельствовала об энтузиазме публики. Адриано Пальярелла, директор музея, согласился ответить на наши вопросы.

Что вдохновило вас на создание музея иллюзий в Ницце?

Адриано Пальярелла: В Ницце – наш четвертый музей после Брюсселя, Антверпена и Дубая. Для Франции Ницца была приоритетом, особенно из-за её туристической динамики и численности населения. То, что в Ницце до сих пор не было музея иллюзий, также оправдало создание нашего музея.

Какие отзывы вы уже получили от посетителей?

Скорее, очень позитивные! Мы считаем, что жители Ниццы и туристы соскучились по этому виду искусства. Лучшее свидетельство – улыбки посетителей, покидающих музей! Расположение музея также оценивается по достоинству. На самом деле, нам часто говорят, что на улице Массена, помимо ресторанов и магазинов одежды, есть ещё и увлекательное интерактивное заведение, которое действительно рассчитано на все возрасты!

Публике нравятся экскурсии. В фотозонах посетители занимают особое положение, и именно их креативность делает некоторые фотографии исключительными!

Каковы ваши планы и перспективы дальнейшего развития музея?

Некоторые иллюзии будут меняться, но без какого-либо чёткого ритма. Что действительно меняет впечатления, так это ваша группа. Некоторые посетители приходят парами, другие – семей, с коллегами по работе или на день рождения.

Некоторые из них приезжали уже по четыре-пять раз в составе разных групп! В своих свидетельствах они говорят, что каждый раз открывают для себя этот музей заново.

Полезная информация

Адрес: 5 площадь Массена в Ницце Открыто всю неделю: с понедельника по четверг с 10:00 до 18:00 и с пятницы по воскресенье с 09:00 до 20:00. Цены: 15 евро для взрослых; 12 евро для подростков от 7 до 17 лет; бесплатно для детей до 7 лет. Бронирование позволяет избежать очереди. Билеты продаются на месте (оплата наличными или картой). Дополнительная информация

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