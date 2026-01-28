Про Монако
Monaco Tribune Справочник - ЗнаменитостиЗнаменитости
Monaco Tribune Справочник - КультураКультура
Monaco Tribune Справочник - МероприятияМероприятия
Monaco Tribune Справочник - Местная информацияМестная информация
Monaco Tribune Справочник - Монако в миреМонако в мире
Monaco Tribune Справочник - ОтдыхОтдых
Monaco Tribune Справочник - СпортСпорт
Monaco Tribune Справочник - ТуризмТуризм
Видео Подкасты
Логотип Monaco Tribune / Ссылка на главную страницу
Коротко

Зоопарк Монако будет закрыт в 2026 году

Автор: Monaco Tribune
Опубликовано 28 января 2026
Ремонтные работы в зоопарке Ренье III © Facebook / Зоопарк Ренье III
Автор: Monaco Tribune
- 28 января 2026

Зоопарк, основанный Князем Ренье III, будет закрыт до конца 2026 года на самый масштабный ремонт в своей истории.

Зоопарк Ренье III у подножия Скалы в этом году будет закрыт. Работы по укреплению скалы над участком продолжаются и требуют особого внимания. Эти деликатные меры должны, безусловно, обеспечить баланс между защитой содержащихся там животных и сохранением естественной экосистемы скалы.

Les escalators du Jardin Animalier Rainier III inaccessibles pendant plusieurs mois

Этот период пройдёт не напрасно. В соответствии с пожеланиями Князя Альбера II была разработана масштабная программа модернизации. В сообщении для посетителей на своей странице в Facebook зоопарк заявляет: «Эта программа, самая амбициозная с момента создания зоопарка 70 лет назад, откроет нам больше пространства, лучше приспособленного для благополучия наших питомцев, с разнообразными видами растений и пышной растительностью».

Обновлённый дизайн для посетителей

Помимо улучшения условий жизни животных, преобразится и весь процесс посещения. «Посетители смогут получить более полное и насыщенное впечатление, помещения для приема посетителей будут перепроектированы, станут более современными и комфортными (…) Мы с нетерпением ждём возможности показать вам ход наших проектов», – заверяет персонал парка, который продолжает делиться подробностями повседневной жизни животных в социальных сетях. Поэтому любителям этого места придётся подождать, но обещание преображённого зоопарка вполне может оправдать это ожидание.

Pеклама »