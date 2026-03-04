Bad Bunny, PLK: как Монако стало источником вдохновения для музыкантов по всему миру?

От Bad Bunny на Super Bowl до французской эстрадной классики, Монако на протяжении десятилетий неизменно очаровывало артистов со всего мира.

Менее месяца назад, перед 125 миллионами телезрителей на стадионе Levi’s Stadium в Санта-Кларе, пуэрториканский певец и рэпер Bad Bunny начал своё выступление в перерыве кубка Super Bowl с одной-единственной ноты: мелодии «Hier encore» Шарля Азнавура, сэмплированной в его хите «Monaco», выпущенном в 2023 году и занявшем первое место в мировых чартах. Согласно репортажу TVMonaco, количество прослушиваний песни на платформах в течение нескольких часов после шоу выросло более чем на 200%, что привело к увеличению интереса к классическому хиту Азнавура на 37%. Неожиданное сочетание французского шансона 60-х и современного латиноамериканского трэпа, объединённое названием Княжества.

Bad Bunny в 2020 году © Unsplash

Монако – всемирная метафора успеха

Именно это явление проанализировал телеканал TVMonaco в своём недавнем репортаже. В хип-хопе Монако стало чем-то гораздо большим, чем просто название города; это «метафора социального восхождения», – утверждает телеканал. В 2018 году рэпер PLK получил бриллиантовый сингл за свой трек «Monégasque». В 2023 году Central Cee снял на Скале клип на песню «Sprinter», которое набрало 350 миллионов просмотров и стало самой долгоиграющей песней на вершине британского рэп-чарта. Совсем недавно, в 2024 году, рэпер Guy2Bezbar также выпустил клип под названием «Monaco».

Это увлечение не ново. Как напоминает нам монегасский телеканал, в 1971 году Монако выиграло Евровидение – единственный раз в своей истории. В 1978 году песня «Monaco, 28° à l’ombre» Жана-Франсуа Мориса стала классикой популярной музыки, её регулярно перепевали, в частности, электро-коллектив Bon Entendeur. С тех пор Княжество продолжает вдохновлять артистов по обе стороны Атлантики.