Князь Альбер II на церемонии вручения «Золотых клоунов» в Монте-Карло

Во вторник, 20 января, Княжеская семья присутствовала на церемонии вручения престижных Золотых клоунов, которыми были награждены лучшие артисты 48-го фестиваля.

Во вторник вечером в шатре Фонвьей состоялся гала-вечер 48-го Международного циркового фестиваля в Монте-Карло. Князь Альбер II в сопровождении княгини Стефани, Камиллы Готтлиб, Луи и Мари Дюкруэ возглавил это знаковое событие монегаскского сезона.

© Сара Стек / Фредерик Небингер / Ману Витали / Княжеский дворец

© Сара Стек / Фредерик Небингер / Ману Витали / Княжеский дворец

Этот фестиваль также ознаменовал 13-ю годовщину конкурса New Generation, предназначенного для молодых цирковых талантов. Участники конкурса продемонстрировали свое мастерство перед восторженной публикой и внимательной Княжеской семьей.

Золотые клоуны, присужденные лучшим номерам

Вечер завершился вручением столь желанных наград. Жюри присудило золотых, серебряных и бронзовых клоунов самым выдающимся выступлениям. Эти международные награды являются высшим признанием для цирковых артистов со всего мира.

© Сара Стек / Фредерик Небингер / Ману Витали / Княжеский дворец

Фестиваль продлится до 26 января, ежедневные представления будут проходить в шатре в Фонвьей.

© Сара Стек / Фредерик Небингер / Ману Витали / Княжеский дворец

Княгиня Стефани продолжает дело Князя Ренье III, который создал этот фестиваль в 1974 году. На протяжении нескольких десятилетий она лично занимается продвижением циркового искусства в Монако. Монакский фестиваль стал мировым эталоном и ежегодно привлекает лучших артистов со всего мира.