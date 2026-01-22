Le Prince Albert II applaudit les clowns d’or du Festival International du Cirque de Monte-Carlo
La Famille Princière a assisté mardi 20 janvier à la remise des prestigieux clowns d’or qui ont récompensé les meilleurs artistes de cette 48ᵉ édition.
Le chapiteau de l’espace Fontvieille a accueilli mardi soir la soirée de gala du 48ᵉ Festival International du Cirque de Monte-Carlo. Le Prince Albert II, accompagné de la Princesse Stéphanie, de Camille Gottlieb et de Louis et Marie Ducruet, a présidé cet événement phare de la saison monégasque.
Cette édition marquait également la 13ᵉ année du concours New Generation, destiné aux jeunes talents circassiens. Les artistes en compétition ont démontré leur virtuosité devant un public conquis et une assemblée princière attentive.
Les Clowns d’Or décernés aux meilleurs numéros
La soirée s’est conclue par la remise des récompenses tant convoitées. Les jurés ont attribué les clowns d’or, d’argent et de bronze aux performances les plus remarquables. Ces distinctions internationales représentent la consécration suprême pour les artistes de cirque du monde entier.
Le festival se poursuit jusqu’au 26 janvier avec des représentations quotidiennes sous le chapiteau de Fontvieille.
La Princesse Stéphanie continue de perpétuer l’héritage du Prince Rainier III, qui créa ce festival en 1974. Depuis plusieurs décennies, elle s’investit personnellement pour faire rayonner les arts du cirque à Monaco. Le rendez-vous monégasque s’impose désormais comme une référence mondiale et attire chaque année les meilleurs numéros de la planète.