Alexandra de Hanovre présente au Grand Rex pour l’avant-première de « Hurlevent »

La Princesse Alexandra de Hanovre a fait le déplacement pour assister à la projection de cette adaptation © alex.hanover via Instagram

La nièce du Prince Albert II a rejoint Jacob Elordi et Margot Robbie sur le tapis rouge parisien pour découvrir l’adaptation du roman d’Emily Brontë.

Le Grand Rex a déployé son tapis rouge lundi 2 février pour accueillir l’avant-première du film « Hurlevent ». La Princesse Alexandra de Hanovre a fait le déplacement pour assister à la projection de cette adaptation attendue du classique de la littérature anglaise. La fille cadette de la Princesse Caroline, âgée de 26 ans, a pris la pose devant les photographes dans un long manteau noir rehaussé d’un sac rouge.

Le 3 février, Alexandra de Hanovre a de nouveau foulé le tapis rouge du Grand Rex pour l’avant-première de « Marty Supreme » de Josh Safdie, avec Timothée Chalamet et Gwyneth Paltrow, comme en témoigne une story publiée sur son compte Instagram.

© alex.hanover via Instagram

Un casting international pour Emily Brontë

Le film d’Emerald Fennell réunit Margot Robbie dans le rôle de Catherine Earnshaw et Jacob Elordi qui incarne Heathcliff. Cette nouvelle version du roman publié en 1847 rejoint une longue liste d’adaptations cinématographiques. Le livre a déjà inspiré plus d’une dizaine de films depuis 1920, dont la version de 1992 avec Juliette Binoche et Ralph Fiennes reste la plus célèbre. L’histoire raconte la passion tourmentée entre Catherine et son frère adoptif dans les landes du Yorkshire.

Alexandra de Hanovre s’est rendue seule à Paris pour cet événement. Son compagnon Sylvester-Ben Strautmann n’était pas présent à ses côtés. Passionnée de littérature classique, la Princesse Alexandre de Hanovre a pu découvrir en avant-première le résultat du travail de la réalisatrice britannique. Le film sortira dans les salles françaises le 11 février prochain. Les invités de la soirée ont pu rencontrer une grande partie du casting présent pour l’occasion.