Le Rallye Monte-Carlo fait son grand retour sur le port Hercule ce samedi

Les pilotes du WRC s’élanceront samedi soir sur une épreuve spéciale tracée sur le port Hercule, une première depuis 2008 qui promet du spectacle en accès libre.

La 94e édition du Rallye Monte-Carlo réserve une étape spectaculaire aux amateurs de sport automobile. Ce samedi 24 janvier à partir de 18h35, les concurrents encore en lice s’affronteront sur un parcours de 2,69 km dessiné sur le port Hercule. Le tracé reprend une partie du circuit de Monaco et comprend deux tours ponctués de chicanes et d’un « donut ». Toutes les catégories engagées, des Rally1 aux autres classes, défileront pendant près de quatre heures devant le public.

L’accès reste gratuit, avec des zones aménagées pour suivre l’épreuve dans de bonnes conditions. Dès 17 heures, les voitures d’usine de Toyota Gazoo Racing, Hyundai Motorsport et M-Sport Ford effectueront des tours VIP pour chauffer l’ambiance.

Le Prince Albert II a accueilli le lancement de la saison 2026 du rallye WRC à Monaco

Une fan zone et des accès à prévoir

Du 21 au 25 janvier, le quai Antoine Ier accueille la Fan Zone officielle. Au programme : simulateurs, exposition de voitures WRC, écrans géants, restauration et boutiques. Pour rejoindre le site, le parking des Salines offre 1700 places à 16 minutes à pied. Plusieurs parkings fermeront pendant l’événement, dont ceux du quai des États-Unis et du quai Antoine Ier. Les routes du parcours seront bloquées dès 15 heures et rouvriront vers 23h30. Trois accès piétons resteront disponibles : la galerie Sainte-Dévote, l’ascenseur de la passerelle Ilot 1 et la passerelle temporaire près du CFM.