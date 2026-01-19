Le Prince Albert II a accueilli le lancement de la saison 2026 du rallye WRC à Monaco

Jona Siebel, directeur général de WRC Promoter (gauche) et Michel Boeri, président de l'Automobile Club de Monaco (milieu) ont remis un casque signé au Prince Albert II © Jaanus Ree

Le Souverain a assisté samedi soir à la présentation officielle des équipages du championnat du monde des rallyes (WRC), dans le cadre prestigieux du port Hercule.

Pour la première fois réunies dans leurs livrées 2026, les voitures du WRC ont défilé devant un parterre d’invités dans le port de Monaco samedi 17 janvier, sous le regard attentif du Prince Albert II. Le WRC a ainsi officiellement lancé sa saison 2026, quelques jours avant le départ de la 94e édition du Rallye Monte-Carlo.

La soirée de gala a également célébré plusieurs moments historiques. Lancia effectue son grand retour en compétition après 32 ans d’absence, avec la Ypsilon HF Integrale engagée en catégorie WRC2. L’équipage Yohan Rossel / Arnaud Dunand, champions WRC2 en titre, portera les couleurs de la marque italienne. Škoda Motorsport profite quant à lui de l’occasion pour marquer ses 125 ans d’existence.

Des pilotes prêts à en découdre

Les écuries de la catégorie reine ont ensuite successivement présenté leurs équipages. Toyota Gazoo Racing, champion en titre des constructeurs, a clôturé la cérémonie avec Sébastien Ogier, vainqueur sortant de l’épreuve aux côtés de Vincent Landais. Le nonuple champion du monde vise une 11e victoire record au Monte-Carlo : « L’essentiel, c’est que je suis toujours aussi enthousiaste à l’idée de venir ici au Rallye Monte-Carlo pour débuter la saison. C’est un lieu spécial pour le rallye à mes yeux », a confié le Français.

Cette saison 2026 marque la dernière année des Rally1 actuelles avant un important changement de réglementation prévu en 2027 © Jaanus Ree

Un casque dédicacé pour le Souverain

En point d’orgue de la soirée, Jona Siebel, directeur général de WRC Promoter, et Michel Boeri, président de l’Automobile Club de Monaco, ont remis au Prince Albert II un casque signé par l’ensemble des pilotes de la saison.

La 94e édition du Rallye Monte-Carlo s’élancera officiellement jeudi 22 janvier à 14h30 depuis ce même port, avant de rejoindre les spéciales nocturnes des Alpes françaises. L’épreuve fera son retour dans la Principauté samedi soir pour la Super Spéciale dans les rues de Monte-Carlo. Le vainqueur sera couronné dimanche 25 janvier au terme de la Power Stage.