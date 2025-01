Rallye WRC : Sébastien Ogier, maître du Monte-Carlo, remporte un 10e titre légendaire

Et de 10 pour le pilote français Sébastien Ogier à Monte-Carlo ! © ACM / M. Le Juste

Ce fut un week-end historique pour la France au Rallye de Monte-Carlo. Avec sa Toyota Yaris du Gazoo Racing, Sébastien Ogier a soulevé le 10e trophée de sa carrière, son 9e en WRC, mais aussi décroché un exploit supplémentaire : une victoire en Power Stage.

C’est l’un des événements les plus attendus du WRC : Ce dimanche 26 janvier, le 93e Rallye Monte-Carlo a vu le pilote gapançais Sébastien Ogier et son copilote Vincent Landais triompher, une nouvelle fois, sur les routes sinueuses et imprévisibles des environs de la Principauté.

Dès le premier jour, le jeudi soir, l’octuple champion du monde avait frappé fort en signant deux temps scratch, prenant la tête du rallye pour ne plus la lâcher. Mais c’est vendredi après-midi, après l’ES8, que le Français a véritablement assis sa domination. Dans des conditions de plus en plus difficiles, Ogier a résisté aux assauts de ses rivaux pour conserver sa place en tête du classement.

Et, cerise sur le gâteau, le pilote français a remporté la Power Stage, un exploit qu’il réalise pour la 46e fois. Cette victoire finale, acquise avec un tout petit écart de deux dixièmes de seconde sur Elfyn Evans, permet au pilote Toyota de prendre la tête du Championnat du monde des pilotes, au terme d’un week-end éprouvant.

« Quel week-end ! On s’est fait tellement de chaleurs. Je pense que ma bonne étoile m’a suivie de tout là-haut, jusqu’au bout. C’est celle de mon oncle, décédé l’an dernier. Cette victoire est pour lui », a déclaré le grand vainqueur après cette 93e édition riche en émotions.

Crédits photos : ACM / M. Le Juste + Direction de la Communication / Stéphane Danna

Une compétition relevée pour Ogier

Ce Rallye Monte-Carlo 2025 ne fut pas une promenade de santé pour Sébastien Ogier. La concurrence était féroce, avec des champions du monde comme Thierry Neuville, Ott Tänak et Kalle Rovanperä, mais aussi des pilotes en grande forme comme Elfyn Evans (2e) et Adrien Fourmaux (3e).

Jamais, depuis presque deux décennies, le plateau du rallye monégasque n’avait été aussi relevé. La bataille a été intense tout au long des quatre jours de compétition, et le suspense est resté entier jusqu’à la dernière spéciale.

Grâce à son expérience et à une gestion parfaite de ses pneus, le pilote français a su contenir ses rivaux. Avec 18,2 secondes d’avance avant l’ultime spéciale, il n’a jamais tremblé. Tout s’est joué dans cette dernière descente, où un petit écart d’Evans a suffi à offrir la victoire à Ogier.

Elfyn EVANS et Scott MARTIN terminent deuxièmes © Direction de la Communication / Stéphane Danna Les Français Adrien FOURMAUX et Alexandre CORIA terminent troisièmes © Direction de la Communication / Stéphane Danna Kalle ROVANPERÄ et Jonne HALTTUNEN terminent quatrièmes © ACM / M. Le Juste

Un rallye de Monte-Carlo de plus en plus populaire

Cette édition 2025 a également été marquée par un public toujours plus nombreux. Les spectateurs, venus des quatre départements traversés (Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes et Drôme) ont pu suivre des courses spectaculaires et des batailles épiques.

Le 27e Rallye Monte-Carlo Historique, qui débute ce mercredi 29 janvier jusqu’au mercredi 5 février, a déjà hâte de retrouver cette foule !