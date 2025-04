Psychobus : Un phare mobile pour la santé mentale des jeunes en zones isolées

Dans une ère où la détresse psychique des jeunes atteint des sommets préoccupants, l’Association Les Enfants de Frankie lance un projet novateur qui pourrait transformer l’accès aux soins dans les vallées niçoises.

Une lueur d’espoir émerge sous la forme d’un véhicule pas comme les autres. Le 8 avril 2025, les routes sinueuses des vallées de la Roya et du Paillon accueilleront le Psychobus, un dispositif itinérant spécialement conçu pour apporter un soutien psychologique aux enfants et adolescents des zones isolées.

Ce projet audacieux, porté par le CHU-Lenval et financé intégralement par l’association monégasque Les Enfants de Frankie avec le soutien de la Fondation Orecchia, représente un investissement de 82 761,75 euros. Plus qu’un simple véhicule, le Psychobus incarne une philosophie d’accessibilité aux soins pour tous, particulièrement dans ces régions montagneuses où l’isolement géographique s’ajoute souvent à la détresse émotionnelle.

Un sanctuaire mobile adapté aux besoins des jeunes

Rattaché au service de psychiatrie infanto-juvénile du CHU-Lenval, ce bus médicalisé sillonnera plusieurs communes des Alpes-Maritimes : Sospel, Breil-sur-Roya, Tende, Lucéram, Contes et L’Escarène. Son aménagement intérieur a été minutieusement pensé pour créer un espace sécurisant et confidentiel.

Sans salle d’attente afin de préserver l’intimité des consultations, le véhicule est équipé de technologies modernes — borne wifi, ordinateur, téléphone mobile — permettant une prise en charge optimale. Les jeunes jusqu’à 18 ans pourront s’y présenter spontanément ou prendre rendez-vous via une plateforme téléphonique dédiée, éliminant ainsi les barrières traditionnelles d’accès aux soins psychologiques.

La décoration extérieure, généreusement offerte par la société Stick-Brand, affiche des motifs colorés et accueillants qui contrastent délibérément avec l’austérité souvent associée aux structures médicales traditionnelles.

Les Enfants de Frankie : Un quart de siècle d’engagement

Cette initiative s’inscrit dans la continuité de l’action menée depuis 1997 par l’association Les Enfants de Frankie, placée sous la Présidence d’Honneur du Prince Albert II. Dirigée par Madame Francien Giraudi, sa Présidente Fondatrice, l’organisation a construit un réseau de collaboration avec plus de 200 structures — hôpitaux, services sociaux, foyers, IME — qui lui permet d’apporter réconfort et soutien à plus de 6 000 enfants chaque année.

« S’unir, c’est donner de l’espoir au monde ! Unissons-nous tous et donnons de l’espoir à nos enfants, » proclame l’association, rappelant que la santé mentale des jeunes constitue un enjeu collectif qui transcende les frontières institutionnelles et géographiques.