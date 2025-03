Formule 1 : Double disqualification historique au Grand Prix de Chine, Ferrari s’explique

Pour la première fois de son histoire, la Scuderia Ferrari a vu ses deux voitures être disqualifiées d’un Grand Prix. Ce qui devait être un week-end prometteur à Shanghai après une victoire au sprint de Lewis Hamilton, s’est finalement transformé en véritable cauchemar pour l’écurie italienne.

Charles Leclerc et Lewis Hamilton, initialement classés cinquième et sixième après la course ce dimanche, ont tous les deux été exclus des résultats suite aux contrôles techniques de la FIA. Fait remarquable, les deux SF-25 ont présenté des anomalies différentes : la monoplace de Leclerc pesait 799 kg, soit un kilo sous le poids minimal réglementaire de 800 kg, tandis que le fond plat de la voiture d’Hamilton présentait une usure excessive, les patins étant 0,5 mm en dessous de la limite autorisée de 9 mm.

« Suite au contrôle technique effectué après la course par la FIA, il a été constaté que nos deux voitures ne respectaient pas les règlements pour différentes raisons », a reconnu la Scuderia Ferrari dans son communiqué. « Charles avait opté pour une stratégie à un seul arrêt aujourd’hui, ce qui a entraîné une usure très élevée de ses pneus, rendant la voiture en dessous du poids réglementaire. Concernant l’usure du patin de Lewis, nous avons légèrement sous-estimé la consommation. »

L’écurie italienne a affirmé qu’il n’y avait « aucune intention de chercher à obtenir un avantage » et a promis de tirer « des leçons de ce qui s’est passé ». Cette double disqualification est d’autant plus dommageable que Ferrari pointe désormais à la 5e place du championnat constructeurs, à 61 points de McLaren.

Ironiquement, la disqualification de Leclerc pour poids insuffisant est survenue malgré l’installation d’un nouveau museau, le précédent ayant été endommagé pendant la course. À noter que Pierre Gasly (Alpine) a également été disqualifié pour le même motif.

Ce résultat catastrophique a considérablement assombri le week-end de Ferrari, malgré la victoire encourageante d’Hamilton lors de la course sprint du samedi. « Obtenir ma première pole en sprint avec Ferrari a été un sentiment vraiment spécial. J’ai senti la voiture solide et nous avons réussi à tout rassembler pour franchir la ligne d’arrivée en premier et rapporter de bons points pour l’équipe. La réaction du public était tout simplement incroyable », avait-il déclaré à l’issue de sa victoire.

