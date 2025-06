« Daghe Paul ! » : Paul Pogba signe officiellement à l’AS Monaco

© AS Monaco

Le champion du monde français s’engage pour deux saisons avec le club princier, découvrant enfin la Ligue 1 après des passages remarqués en Premier League et Serie A.

C’est désormais officiel. L’AS Monaco a confirmé l’arrivée de Paul Pogba, qui portera les couleurs rouge et blanc jusqu’au 30 juin 2027. Originaire de Lagny-sur-Marne, le milieu de terrain de 32 ans va enfin goûter aux joies du championnat français après une carrière internationale exceptionnelle.

© AS Monaco

Un palmarès étincelant au service du Rocher

Formé au Havre puis révélé à Manchester United dès 2011, Pogba s’est imposé comme l’une des références mondiales à son poste. Ses deux passages à la Juventus (2012-2016 et 2022-2024) ont été particulièrement prolifiques : quatre titres consécutifs de Serie A, deux Coupes d’Italie, deux Supercoupes d’Italie et une finale de Ligue des champions en 2015. Au total, 190 rencontres disputées avec les Bianconeri pour 34 buts et 39 passes décisives.

Son retour à Manchester United (2016-2022) confirme son statut : 233 matchs, 39 buts, 51 passes décisives, ainsi qu’une Ligue Europa et une Coupe de la Ligue anglaise remportées en 2017.

© AS Monaco

L’étoile tricolore brille sur la Principauté

Pilier de la génération 93, Paul Pogba totalise 91 sélections avec l’Équipe de France. Golden Boy en 2013 après son sacre en Coupe du Monde U20, il devient rapidement un cadre des Bleus. Son apothéose : la Coupe du Monde 2018 en Russie, où il inscrit un but décisif en finale contre la Croatie. S’ajoutent à son palmarès international la Ligue des Nations 2021 et deux finales d’Euro (2016, 2020).

Avec ses 11 buts et 9 passes décisives en sélection, Pogba apporte à Monaco une dimension internationale incontestable. Daghe Paul !