Mercato 2025 : le champion du monde Paul Pogba attendu à l’AS Monaco

Après de longues négociations, l’ancien milieu de terrain de la Juventus et de Manchester United aurait finalement trouvé un accord avec l’AS Monaco pour deux saisons. À 32 ans, l’international français va enfin découvrir notre championnat après dix-huit mois d’absence forcée.

Selon les informations de nos confrères du Parisien et de L’Équipe : Paul Pogba devrait bien endosser les couleurs rouge et blanc de l’AS Monaco à partir de la saison prochaine. Après plusieurs semaines de pourparlers acharnés, le milieu de terrain international et le club princier ont scellé leur union autour d’un contrat de deux années. L’officialisation du club devrait intervenir dans les prochains jours, avec une arrivée du joueur prévue courant juillet.

L’ancien Turinois, convoité également par le club saoudien d’Al-Ittihad, le DC United ou encore l’Olympique de Marseille, a accepté de revoir ses prétentions salariales à la baisse pour concrétiser ce projet monégasque. Ainsi, il rejoint son futur coéquipier Eric Dier, qui a signé pour trois saisons sur le Rocher quelques semaines plus tôt.

Monaco, tremplin vers le Mondial 2026

Pour « La Pioche », l’objectif est clair : retrouver son meilleur niveau pour performer en Ligue des champions mais aussi espérer une convocation en Équipe de France en vue de la Coupe du monde américaine en 2026. À 32 ans et fort de ses 91 capes tricolores, le natif de Seine-et-Marne va enfin goûter aux joies de la Ligue 1, lui qui n’avait évolué qu’en Premier League et Serie A durant sa carrière.

Avec son environnement privilégié et ses installations à La Turbie, le Centre de Performance de l’AS Monaco offre le cadre parfait pour cette renaissance. Adi Hütter, l’entraîneur autrichien, a validé cette arrivée et compte sur l’expérience du champion du monde 2018 pour sublimer son effectif.

La renaissance après la tourmente

Cette signature marque surtout la fin d’un calvaire de dix-huit mois. Suspendu pour dopage en septembre 2023 suite à un contrôle positif après Juventus-Empoli, Pogba avait vu sa sanction initialement fixée à quatre ans être ramenée à dix-huit mois. Libéré de tout contrat depuis sa rupture à l’amiable avec la Vieille Dame en novembre dernier, il peut désormais envisager l’avenir avec sérénité.

Habitué aux paris audacieux, le club du Rocher mise sur un joueur transformé par cette épreuve. Plus mature, moins flamboyant peut-être, mais animé par une soif de revanche et l’envie de clore sa carrière sur une note positive. Pour ses proches, pour lui-même, mais aussi pour prouver que le talent ne s’efface jamais vraiment. Bienvenue en Principauté, « Pogboom » !

