Трансфер 2025 года: чемпион мира Поль Погба подписывает контракт с ФК «Монако»!
После долгих переговоров бывший полузащитник «Ювентуса» и «Манчестер Юнайтед» наконец подписал контракт с «Монако» на два сезона. В свои 32 года игрок французской сборной откроет для себя чемпионат после восемнадцати месяцев вынужденного отсутствия.
По словам наших коллег из издания Le Parisien теперь дело сделано: Поль Погба будет выступать в красно-белых цветах ФК «Монако». После нескольких недель интенсивных переговоров полузащитник сборной и княжеский клуб скрепили свой союз двухлетней арендой. Официальное объявление будет сделано в ближайшие дни, а прибытие игрока ожидается в июле.
Бывший туринский игрок, на которого также претендовал саудовский клуб «Аль-Иттихад», «DC United» и «Марсель», согласился снизить свои претензии по зарплате, чтобы воплотить в жизнь проект в Монако. Он присоединяется к своему будущему товарищу по команде Эрику Дайеру, подписавшему контракт с ФК «Монако» на три сезона несколькими неделями ранее.
Монако – трамплин к чемпионату мира 2026 года
Для «Кирки» цель ясна: поднять уровень игры для выступления в Лиге чемпионов, а также надеяться на вызов в сборную Франции на чемпионат мира в Америке в 2026 году. В свои 32 года уроженец департамента Сена и Марна, за плечами которого 91 матч за сборную Франции, наконец-то вкусит прелести Лиги 1, поскольку за всю свою карьеру он играл только в Премьер-лиге и Серии А.
Благодаря своему привилегированному окружению и оснащению в Ла-Тюрби, Центр спортивных достижений ФК «Монако» предлагает идеальные условия для этого возрождения. Австрийский тренер Ади Хюттер одобрил его поступление и рассчитывает на то, что опыт чемпиона мира 2018 года поможет усилить его команду.
Возрождение после потрясений
Новый контракт прежде всего знаменует собой окончание восемнадцатимесячных испытаний. Погба был отстранен от игр за употребление допинга в сентябре 2023 года после положительного теста после матча «Ювентус» – «Эмполи». Первоначальная санкция, назначенная ему на четыре года, была сокращена до восемнадцати месяцев. Освободившись от всех контрактов после мирного разрыва с «Ювентусом» в ноябре прошлого года, он теперь может смотреть в будущее со спокойной душой.
Привыкший к смелым пари и вторым шансам, княжеский клуб делает ставку на игрока, изменившегося благодаря этому испытанию. Он стал более зрелый, возможно, менее яркий, но движимый жаждой реванша и желанием завершить свою карьеру на позитивной ноте. Для своих близких, для себя, но также и для того, чтобы доказать, что талант никогда не меркнет. Добро пожаловать в Княжество, «Погбум»!