Трансфер 2025 года: чемпион мира Поль Погба подписывает контракт с ФК «Монако»!

Поль Погба, отстраненный от игр с сентября 2023 года, выбирает ФК «Монако» для своего возрождения © Все права защищены / Фото без роялти

После долгих переговоров бывший полузащитник «Ювентуса» и «Манчестер Юнайтед» наконец подписал контракт с «Монако» на два сезона. В свои 32 года игрок французской сборной откроет для себя чемпионат после восемнадцати месяцев вынужденного отсутствия.

По словам наших коллег из издания Le Parisien теперь дело сделано: Поль Погба будет выступать в красно-белых цветах ФК «Монако». После нескольких недель интенсивных переговоров полузащитник сборной и княжеский клуб скрепили свой союз двухлетней арендой. Официальное объявление будет сделано в ближайшие дни, а прибытие игрока ожидается в июле.

Бывший туринский игрок, на которого также претендовал саудовский клуб «Аль-Иттихад», «DC United» и «Марсель», согласился снизить свои претензии по зарплате, чтобы воплотить в жизнь проект в Монако. Он присоединяется к своему будущему товарищу по команде Эрику Дайеру, подписавшему контракт с ФК «Монако» на три сезона несколькими неделями ранее.

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Для «Кирки» цель ясна: поднять уровень игры для выступления в Лиге чемпионов, а также надеяться на вызов в сборную Франции на чемпионат мира в Америке в 2026 году. В свои 32 года уроженец департамента Сена и Марна, за плечами которого 91 матч за сборную Франции, наконец-то вкусит прелести Лиги 1, поскольку за всю свою карьеру он играл только в Премьер-лиге и Серии А.

Благодаря своему привилегированному окружению и оснащению в Ла-Тюрби, Центр спортивных достижений ФК «Монако» предлагает идеальные условия для этого возрождения. Австрийский тренер Ади Хюттер одобрил его поступление и рассчитывает на то, что опыт чемпиона мира 2018 года поможет усилить его команду.

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Возрождение после потрясений

Новый контракт прежде всего знаменует собой окончание восемнадцатимесячных испытаний. Погба был отстранен от игр за употребление допинга в сентябре 2023 года после положительного теста после матча «Ювентус» – «Эмполи». Первоначальная санкция, назначенная ему на четыре года, была сокращена до восемнадцати месяцев. Освободившись от всех контрактов после мирного разрыва с «Ювентусом» в ноябре прошлого года, он теперь может смотреть в будущее со спокойной душой.

Привыкший к смелым пари и вторым шансам, княжеский клуб делает ставку на игрока, изменившегося благодаря этому испытанию. Он стал более зрелый, возможно, менее яркий, но движимый жаждой реванша и желанием завершить свою карьеру на позитивной ноте. Для своих близких, для себя, но также и для того, чтобы доказать, что талант никогда не меркнет. Добро пожаловать в Княжество, «Погбум»!

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