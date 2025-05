Mercato 2025 : Le défenseur anglais Eric Dier rejoint l’AS Monaco pour trois saisons

Un transfert qui témoigne des ambitions élevées du club monégasque pour la saison prochaine, tant sur la scène nationale qu'européenne © AS Monaco

L’international anglais quitte le Bayern Munich pour renforcer la défense monégasque à partir du 1er juillet 2025. Un recrutement de poids pour le club de la Principauté.

En avant-première lors de la soirée des supporters ce mercredi soir, l’AS Monaco a officialisé la signature d’Eric Dier. Le défenseur central anglais de 31 ans s’engagera avec le club du Rocher pour une durée de trois ans, jusqu’en juin 2028, après avoir terminé son contrat avec le Bayern Munich.

Son arrivée représente un coup stratégique pour le club. En effet, celui-ci s’offre un défenseur expérimenté au plus haut niveau européen, qui compte apporter stabilité et leadership à l’arrière-garde rouge et blanche.

𝑬𝒓𝒊𝒄 𝑫𝒊𝒆𝒓 𝒂 𝒖𝒏 𝒎𝒆𝒔𝒔𝒂𝒈𝒆 𝒑𝒐𝒖𝒓 𝒗𝒐𝒖𝒔 🤳 pic.twitter.com/bHVbC70z9u — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) May 14, 2025

Un parcours européen prestigieux

Arrivé au Bayern Munich en janvier 2024, Eric Dier a rapidement su s’imposer comme un élément incontournable de la défense bavaroise. Sa première saison complète en Allemagne s’est soldée par un titre de champion de Bundesliga et une belle performance en Ligue des champions, où le club a atteint les quarts de finale.

Mais c’est surtout à Tottenham que le défenseur s’est forgé une solide réputation. Pendant dix ans (2014-2024), il a été l’un des piliers des Spurs, contribuant notamment à leur parcours exceptionnel jusqu’en finale de la Ligue des champions en 2019. Au total, il a disputé 365 matchs sous le maillot du club londonien, avec lequel il a décroché deux podiums en Premier League et atteint deux finales de Coupe de la Ligue.

Une expérience internationale précieuse

Régulièrement appelé en équipe nationale d’Angleterre depuis 2015, Eric Dier compte désormais 49 sélections et 3 buts avec les Three Lions. Le défenseur né le 15 janvier 1994 à Cheltenham a participé à l’Euro 2016 ainsi qu’aux Coupes du Monde 2018 et 2022, enrichissant son palmarès d’une précieuse expérience internationale.

Des racines portugaises

Peu de gens le savent, mais avant de briller en Angleterre et en Allemagne, Eric Dier a débuté sa carrière au Portugal, pays où il a grandi avec sa famille. Formé au Sporting CP, il y a fait ses premières armes professionnelles avant de s’envoler vers Tottenham.

