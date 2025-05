Ligue 1 : L’AS Monaco s’offre Lyon, sécurise le podium et se qualifie en Ligue des champions !

Une soirée que joueurs et supporters ne sont pas prêts d'oublier © AS Monaco

Les Monégasques assurent leur place sur le podium ainsi qu’en C1 la saison prochaine grâce à une victoire claire et nette face à l’Olympique Lyonnais (2-0), tandis que Minamino et Zakaria brillent lors d’une soirée de fête au Louis-II.

Dans une atmosphère festive et chaleureuse pour le dernier match à domicile de la saison, l’AS Monaco a fait le travail face à un adversaire de taille ce samedi soir. Grâce à des réalisations de Takumi Minamino et Denis Zakaria, les Rouge et Blanc se sont assurés une place sur le podium et valident ainsi leur ticket direct pour la prochaine Ligue des champions.

Heureux, le Prince Albert II et le Président Dmitri Rybolovlev étaient présents en tribunes. Le Président Rybolovlev était également présent à l’entraînement de l’AS Monaco à La Turbie à la veille à de ce choc important contre l’OL. Cette visite a porté ses fruits, tout comme son passage au centre de performance avant le succès à Saint-Etienne le 3 mai (3-1). Une belle récompense pour le club de la Principauté qui termine cette saison en beauté devant ses supporters.

Le Prince Albert II et le Président Dmitri Rybolovlev fêtent la victoire en tribunes © AS Monaco

L’ @AS_Monaco se prépare à jouer sa dernière rencontre de la saison à domicile, et pas des moindres, face à l’ @OL ! C’est parti au Stade Louis-II ! #ASMOL pic.twitter.com/owAEbDEx33— Monaco Tribune (@MonacoTribune) May 10, 2025

Une première période équilibrée mais sans but

Le match a démarré sur un rythme modéré avec une première alerte de Mika Biereth qui, après une belle percée, a manqué son contrôle dans la surface lyonnaise (3e). L’attaquant danois, élu meilleur joueur de la seconde partie de saison par le Club des Supporters monégasques, a continué de se montrer entreprenant en mettant la pression sur Lucas Perri (7e).

Les Lyonnais ont réagi par l’intermédiaire de Malick Fofana et Tanner Tessmann qui se sont offert un deux contre un, mais l’Américain a trop temporisé (11e). Dans la foulée, Alexandre Lacazette, lancé en profondeur par Thiago Almada, s’est heurté à un Philipp Köhn impérial (12e).

Le match s’est ensuite animé avec Takumi Minamino qui, lancé par Denis Zakaria, a vu sa tentative stoppée par Perri (19e). Le Japonais a ensuite tenté sa chance sur un centre en retrait de Jordan Teze, frôlant les montants lyonnais (26e), avant de servir Biereth dont la frappe fut contrée par Nicolas Tagliafico (27e).

L’AS Monaco se réveille et déroule après la pause

Au retour des vestiaires, l’intensité est montée d’un cran. Lucas Perri s’est déployé face à Breel Embolo (51e) puis devant Maghnes Akliouche, auteur d’une série de dribbles dans la surface (53e). Quelques minutes plus tard, Tessmann a vu sa frappe croisée captée par Köhn, toujours en place (57e).

Le match a définitivement basculé à la 62e minute. Sur une perte de balle de Nemanja Matic lors d’un coup franc lyonnais, l’AS Monaco a lancé une contre-attaque éclair. Akliouche, désigné meilleur joueur de la saison par les supporters, a idéalement servi Minamino qui, après avoir fixé son défenseur, a décoché une frappe parfaitement croisée qui n’a laissé aucune chance à Perri (1-0).

Après plusieurs occasions manquées, Takumi Minamino parvient à ouvrir le score pour l’ @AS_Monaco !! 1-0, 62e 🇲🇨#ASMOL pic.twitter.com/PhfOIBLdgq — Monaco Tribune (@MonacoTribune) May 10, 2025

Six minutes plus tard, les hommes d’Adi Hütter ont doublé la mise. Sur un coup franc exécuté par Lamine Camara, Denis Zakaria s’est élevé plus haut que tout le monde pour placer une tête décroisée imparable (2-0, 68e).

La joie des Rouge et Blanc après l’enchaînement des deux buts, Denis Zakaria remet une couche pour l’@AS_Monaco ! 2-0, 68e 🇲🇨 pic.twitter.com/GlRjPeW4Qy — Monaco Tribune (@MonacoTribune) May 10, 2025

Lyon a tenté de réagir par l’intermédiaire de Tessmann, mais sa frappe lointaine a de nouveau été captée par Köhn (72e). Le club du Rocher a continué de pousser avec une tête de Singo passée juste à côté (81e) et un coup franc de Caio Henrique qui a survolé la cage de Perri (90e+2). Enfin, une dernière action de classe d’Akliouche mal exploitée par Vanderson est venue conclure cette rencontre parfaitement maîtrisée par les Monégasques (90e+6).

Qualifiés en Ligue des champions !!! L’@AS_Monaco s’offre l’@OL 2-0 pour son avant-dernier match de la saison et dernier au Stade Louis-II !! 🇲🇨#ASMOL pic.twitter.com/hRDCTbd37Q— Monaco Tribune (@MonacoTribune) May 10, 2025

Avec ce résultat, l’AS Monaco compte désormais 61 points et occupe la troisième place du championnat. Pour Lyon, c’est une soirée cauchemardesque puisque les Gones se retrouvent septièmes, hors des places européennes, et à trois points de la quatrième place, synonyme de barrages pour la Ligue des champions.

Le Groupe Elite de l’AS Monaco est en finale du Challenge Espoirs

Adi Hütter : « Très fier de mes joueurs après cette qualification »

Cette qualification rend évidemment fier Adi Hütter, présent en conférence de presse après la rencontre. « Tout le monde était heureux dans le vestiaire et je pense que nous méritions cette qualification. Je suis très fier de mes joueurs, de mon staff technique et de ma team performance, qui travaillent avec moi au quotidien, ce qui n’est parfois pas facile. Si on regarde nos 10 derniers matchs, et à l’image de la saison dernière, nous n’avons concédé qu’une défaite à Brest où nous avons été malchanceux. »

Pour Lamine Camara : « Affronter des grosses équipes comme Barcelone, Arsenal ou l’Inter Milan donne envie de jouer ces grands matchs à nouveau. Nous sommes à présent qualifiés et on essaiera de faire encore mieux que cette saison. »

« Le coach nous a motivés, il nous a dit que c’était un match important et que nous devions le gagner parce que l’on ne savait pas ce que les autres allaient faire. Nous étions sur une bonne dynamique, car nous n’avons toujours pas perdu à domicile en 2025 ! »

Une soirée de fête au Louis-II

Cette victoire a une saveur particulière au Stade Louis-II qui célébrait son dernier match de la saison à domicile. Les supporters monégasques, venus nombreux avec la présence de près d’une vingtaine d’antennes du Club des Supporters de Monaco de toute l’Europe, ont pu assister à une belle performance de leurs protégés.

Cocktail annuel de nos antennes ! Merci @AS_Monaco pic.twitter.com/hBbC56k8AV — Club des Supporters de Monaco (@CSMonaco) May 10, 2025

Avant la rencontre, les membres encartés ont été conviés à un cocktail au bord de la pelouse, tandis que les trophées des supporters étaient remis à Maghnes Akliouche (meilleur joueur de la saison) et Mika Biereth (meilleur joueur de la seconde partie de saison). Une juste récompense pour les deux hommes, auteurs respectivement de 7 buts et 11 passes décisives toutes compétitions confondues pour le premier, et de 13 réalisations en Ligue 1 pour le second.

Maghnes Akliouche et Mika Biereth récompensés 🏆



Le @CSMonaco leur a respectivement remis les trophées du meilleur joueur de la saison et du meilleur joueur de la deuxième partie de saison 👏 pic.twitter.com/tNgbB7eMg2 — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) May 10, 2025

Toujours dans les récompenses, cette victoire intervient à la veille de la remise des Trophées UNFP, pour lesquels trois Monégasques sont nommés : Adi Hütter (meilleur entraîneur), Eliesse Ben Seghir (meilleur espoir) et Maghnes Akliouche (Trophée Just Fontaine du plus beau but de la saison).

Enfin, les supporters ont pu rencontrer Jean-Luc Ettori, joueur le plus capé de l’histoire du club (755 matchs), présent sur le parvis du stade pour une séance de dédicaces à partir de 19h30, tandis que les animations du Kids Tour battaient leur plein dès 18h30.

Christian Mawissa : « Jamais je n’aurais pensé qu’un jour, je serais à l’AS Monaco »