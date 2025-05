Christian Mawissa : « Jamais je n’aurais pensé qu’un jour, je serais à l’AS Monaco »

Alors que le sprint final du championnat bat son plein, nous nous sommes entretenus avec le jeune défenseur Rouge et Blanc Christian Mawissa pour parler de ses débuts, de son adaptation à Monaco, de sa progression ainsi que des ambitions du club pour cette fin de saison centenaire.

Arrivé à l’AS Monaco en août 2024 en provenance de Toulouse, Christian Mawissa s’est rapidement imposé comme un élément important de la défense monégasque. À seulement 20 ans, le jeune défenseur central, désormais titulaire indiscutable, se confie dans cette interview exclusive réalisée en compagnie de nos confrères de Radio Monaco et d’Actufoot 06.

De sa progression fulgurante à ses ambitions avec l’équipe de France en passant par sa découverte de la Ligue des champions, le natif de Saint-Jean-de-Verges se livre sans détour.

© AS Monaco

Au cœur du sprint final d’une saison particulière

Nous sommes à deux journées de la fin du championnat et la lutte pour les places européennes est très serrée. Comment vis-tu cette situation ? Est-ce excitant ou plutôt source de pression ?

Personnellement, je le vis bien. L’équipe aussi le vit bien. Tout ce que j’ai à dire c’est qu’il faut gagner les deux derniers matchs. Tout le monde est motivé. On va commencer par ce week-end face à Lyon. On va tout donner, surtout pour un dernier match à domicile. On veut le faire pour les supporters et je pense que ça va le faire.

Gagner tous les matchs, c’est l’objectif depuis le début de saison. Effectivement, il reste les deux matchs et on va tout donner pour gagner ces deux dernières rencontres.

© AS Monaco

Pour ce sprint final, qu’est-ce que l’équipe doit absolument faire et ne surtout pas faire selon toi ?

Il va falloir rester concentrés tout au long de la rencontre et ne surtout pas donner de cadeaux. Mais aussi rester tous ensemble, tous unis pour avoir la victoire.

Cette saison du centenaire revêt un caractère particulier. As-tu senti quelque chose de spécial au sein du club ?

L’objectif c’était de faire une bonne saison pour l’année du centenaire. Je pense qu’on a fait une bonne campagne en Ligue des champions. Maintenant, on va essayer de tout donner sur les deux derniers matchs pour bien clôturer la saison.

Une progression fulgurante avec la défense monégasque

Depuis la 19e journée, tu enchaînes les titularisations et tu as gagné la confiance du coach Hütter. À quel point est-ce important pour toi ?

C’est très important pour ma carrière. Je prends beaucoup d’expérience à jouer aux côtés de Thilo Kehrer, de Wilfred Singo, Mohammed Salisu. Ça fait beaucoup de bien pour la confiance aussi.

© AS Monaco

C’est ta première saison dans un club de cette dimension. Comment juges-tu ta saison avec un peu de recul ?

Comme je l’ai dit en arrivant ici, l’objectif, c’était de faire le plus de bonnes performances possibles et d’avoir du temps de jeu. Je pense que l’objectif est atteint, même s’il reste deux matchs. Comme je l’ai mentionné juste avant, le coach m’a donné sa confiance, ça veut dire que jusqu’à présent, c’est positif.

Au début de saison, tu as alterné entre arrière gauche et défenseur central. Maintenant, tu joues exclusivement dans l’axe. Est-ce le poste qui te plaît le plus ?

Je suis central de formation, je me sens plus à l’aise dans l’axe, mais je suis à la disposition du coach. Si le coach me dit de jouer devant, je peux jouer devant aussi. Que je joue à gauche ou bien dans l’axe, c’est pareil pour moi.

© AS Monaco

Quels sont les domaines dans lesquels tu as rapidement progressé et ceux pour lesquels tu penses qu’il y a encore du travail à faire ?

Je pense que j’ai rapidement progressé tactiquement ici. Techniquement aussi, on progresse parce qu’on s’entraîne beaucoup là-dessus justement ici. Je dirais que je dois encore améliorer ma concentration. Je pense que j’ai déjà fait des progrès, c’est en cours.

À 20 ans, tu joues avec d’autres jeunes joueurs comme Maghnes, Eliesse et Georges. Comment le coach intègre-t-il les jeunes par rapport aux joueurs plus expérimentés ?

On est un groupe homogène, on s’entend tous très bien, avec le coach aussi. Nous les jeunes, on parle beaucoup avec les joueurs expérimentés. Je trouve qu’on a un bon groupe.

© AS Monaco

De quoi remercier son grand frère

Depuis ton arrivée à l’AS Monaco, peux-tu dire que tu as évolué en tant que joueur, mais également en tant qu’homme ?

Quand j’étais à Toulouse, je vivais chez mes parents. J’étais avec ma famille. Depuis que je suis à Monaco, je vis tout seul. En tant que joueur je progresse beaucoup parce que je m’entraîne avec des joueurs expérimentés avec beaucoup de qualité, mais c’est vrai que j’ai grandi en tant qu’homme aussi. C’est que du bonus pour moi pour l’instant.

© AS Monaco

Comment se passe la vie à Monaco, en dehors du football ?

Franchement, tout s’est bien passé, même s’il y a eu un petit peu de pluie (sourire). C’est plaisant de vivre ici. Il fait tout le temps beau. Ça me met dans un bon mood quand il y a du soleil.

Quand je regarde en arrière, jamais je me serais dit qu’aujourd’hui, je serais à Monaco. Parce qu’avant, le football était juste un loisir, pas un travail.

En effet le football n’était pas forcément une grande passion pour toi au départ. Comment le foot est-il arrivé dans ta vie ?

De base, c’était mon grand frère qui faisait du football, quand il était petit. On jouait souvent dans le jardin et un jour, je me suis dit « vas-y, je vais venir à l’entraînement moi aussi » et ça a commencé là. Mais mon frère était meilleur que moi (rire).

Une grande première en Ligue des champions

Le championnat n’est pas encore terminé, mais as-tu déjà un meilleur souvenir de cette saison ?

Le match à Benfica. Même si on ne s’est pas qualifié, selon moi, c’était une des plus grosses performances de l’équipe de la saison. On est passés devant, ils nous ont repassé devant. On ne s’est pas qualifiés, mais c’était beaucoup d’émotions et ça franchement, je vais m’en rappeler.

Jouer la Ligue des champions, c’est quelque chose d’incroyable aussi ?

Oui, c’est vrai que la Ligue des champions je la voyais sur FIFA ou à la télévision quand j’étais petit. Aujourd’hui, la jouer, c’est vrai que ça fait un truc, c’est presque bizarre.

Quand on y a goûté une fois, on veut forcément la rejouer dès la saison prochaine ?

Oui, c’est clair. C’est ce qu’on se dit tous les jours. Maintenant qu’on y a goûté, tout le monde veut rejouer la Ligue des champions. Ce qui veut dire qu’on donne tout ce qu’on a pour la retrouver l’année prochaine.

Tu as inscrit ton premier but dès ton premier match avec l’AS Monaco. On peut imaginer que c’était un moment spécial aussi ?

Quand j’y repense… C’est vrai que c’était fou. C’était un bon signe, surtout pour mon intégration. J’ai signé la veille, le lendemain je jouais et je marquais. En effet, ce but, il a fait du bien.

Le premier but de Christian Mawissa avec l'AS Monaco 📹👏



87' | 0⃣-3️⃣ #FCBASM pic.twitter.com/8XD29UGF7D — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) August 13, 2024

Ses ambitions futures

Qu’est-ce qu’on peut te souhaiter pour la suite ?

Sur le long terme, la longévité et de la progression. Jouer beaucoup de matchs et surtout aux côtés de champions encore.

L’équipe de France, c’est dans un coin de ta tête ?

Oui, forcément. J’ai fait toutes les classes de l’Équipe de France, de U16 à Espoirs, donc on verra par la suite. Il faut jouer, surtout continuer de travailler et de progresser.

© AS Monaco

