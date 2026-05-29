Le Prince Albert II et la Princesse Caroline réunis pour un film qui célèbre les sportifs monégasques

Le Prince Albert II est monté sur scène avec les sportifs venus assister à la projection © Direction de la Communication - Manuel Vitali

Le Grimaldi Forum a accueilli mercredi l’avant-première du Rocher des Champions, un documentaire inédit qui met en lumière douze athlètes de la Principauté. La Famille Princière et de nombreuses personnalités du sport monégasque étaient réunies pour l’occasion.

Organisée par le Comité olympique monégasque, la projection a rassemblé le Prince Albert II, la Princesse Caroline, Pierre Casiraghi accompagné de son épouse et de leurs deux enfants, ainsi que Mélanie Antoinette de Massy.

Parmi les sportifs présents, on pouvait noter le boxeur Hugo Micallef, l’apnéiste quadruple recordman du monde Pierre Frolla, le célèbre copilote de rallye devenu commentateur, Daniel Elena, ou encore la nageuse en eau libre Lisa Pou : autant de figures qui incarnent l’excellence sportive monégasque.

Réalisé par Yann-Antony Noghès, dont la société Check Productions a déjà signé Grand Prix de Monaco, la légende et Les Anges gardiens de Monaco, ce film-documentaire dresse le portrait de douze athlètes made in Monaco, issus de disciplines aussi variées que le cyclisme, la natation, la Formule 1 ou la boxe. Le fil rouge du film tient en une question : comment le plus petit pays du monde est-il devenu l’un des plus grands centres de formation sportive à l’échelle internationale ?

Le Rocher des Champions sera diffusé le samedi 7 juin à 10h46 sur Canal+, et prochainement sur Monaco Info.

Photos : Direction de la Communication – Manuel Vitali