Le 1er mai 2025, le Grimaldi Forum de Monaco a accueilli l’avant-première du documentaire « Les Anges Gardiens de Monaco », en présence du Prince Albert II.

Il y a 50 ans, en 1975, la fameuse combinaison orange des commissaires de piste voyait le jour. Dans leur documentaire intitulé « Les Anges Gardiens de Monaco », Yann-Antony Noghès, à l’écriture, et Franck Florino, à la réalisation, ont braqué les projecteurs sur cette véritable armée orange de bénévoles qui assure la sécurité et le bon déroulement du Grand Prix de Monaco.

Raconté par le pilote monégasque Charles Leclerc, le film propose une immersion inédite dans les coulisses du Grand Prix. Émaillé de témoignages sincères, d’histoires intergénérationnelles et d’images inédites, le film met en lumière l’engagement et le professionnalisme des hommes et femmes passionnés – quarante bénévoles sélectionnés, formés par l’Automobile Club de Monaco et engagés dans la réussite de cet évènement international.

Le Prince Albert II assiste à l’avant-première

L’avant-première s’est déroulée dans la prestigieuse Salle des Princes du Grimaldi Forum, récemment rénovée et agrandie, offrant un cadre idéal pour cette projection. Le Prince Albert II, était présent et a salué l’initiative, en soulignant l’importance de reconnaître le travail de ces travailleurs souvent dans l’ombre.

« Les Anges Gardiens de Monaco » sera diffusé au grand public le samedi 24 mai sur Canal+, offrant l’opportunité de découvrir le travail remarquable de ces « anges gardiens » du circuit monégasque.