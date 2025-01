Le Prince Albert II et la Princesse Charlène inaugurent les nouveaux espaces du Grimaldi Forum

Ce jeudi 16 janvier, le Grimaldi Forum a célébré son 25ᵉ anniversaire avec éclat, marqué par l’inauguration officielle de son extension.

En présence du Prince Albert II et de la Princesse Charlène, cette soirée a mis à l’honneur l’excellence culturelle et l’innovation de cet espace emblématique de la Principauté.

La soirée a débuté dans la prestigieuse Salle des Princes, où les invités ont été enchantés par un spectacle des Ballets de Monte-Carlo – Académie Princesse Grace.

Entre chaque tableau, des vidéos thématiques ont retracé l’histoire et la vision du Grimaldi Forum, abordant notamment la genèse du projet, sa programmation culturelle, ses expositions estivales, son engagement en matière de responsabilité sociétale, ainsi que son rôle clé dans le tourisme d’affaires. Puis le Prince Albert II a été appelé sur scène pour prononcer son discours :

« Merci pour ces images qui suscitent joie et émotion et qui symbolisent les valeurs de Monaco : tradition de l’accueil, la créativité et l’excellence, mais aussi, la responsabilité environnementale, dont, vous savez, je suis profondément attaché. Les équipes du Grimaldi Forum ont fait de cette entreprise un grand succès. À ce titre, je vous adresse mes plus chaleureuses félicitations. J’y ajoute mes encouragements.

Nous sommes réunis ce soir pour écrire une nouvelle page du Grimaldi Forum, qui s’agrandit, et le challenge est bien d’optimiser l’utilisation. Parfaitement intégré dans le projet Mareterra, un écoquartier de Monaco, le Grimaldi Forum accroît aujourd’hui sa capacité modulable de 50 % avec quelque 6 000 m² d’espaces supplémentaires intérieurs et 2 000 m² en extérieur. Ces nouveaux espaces, dont certains baignés de lumière naturelle, doivent permettre l’accueil d’événements plus grands d’envergure, offrir aux clients la possibilité d’accompagner leur formidable développement et de combiner davantage de manifestations simultanément.

Avec cette extension, que je vais avoir le plaisir d’inaugurer avec la Princesse dans quelques instants, mais aussi avec le quartier Mareterra dans son ensemble et la zone des plages du Larvotto, récemment rénovées, c’est tout l’environnement du Grimaldi Forum qui offre un nouveau visage. C’est notre nouvel atout pour soutenir l’attractivité de la Principauté de Monaco et nous ne pouvons que nous en réjouir. Je souhaite donc une longue vie, toujours plus de réussite et surtout un très joyeux anniversaire au Grimaldi Forum. »

Avant de partager une coupe de champagne dans les nouveaux espaces, les invités ont eu l’occasion d’assister à la bénédiction des lieux, célébrée par le Père Jean-Ariel Bauza-Salinas, aux côtés du couple Princier.

La soirée s’est poursuivie dans une ambiance festive, avec un cocktail dînatoire organisé dans les nouveaux espaces Patio et Galerie Diaghilev. Enfin, le Hall Pinède a accueilli une « Electro Winter Party » à partir de 21 heures.

Un décor de carte postale : le Grimaldi Forum

Le Grimaldi Forum renouvelle son partenariat avec CMB Monaco

Pour la 20ᵉ année consécutive, le Grimaldi Forum et CMB Monaco ont renouvelé leur partenariat dans la salle Van Donghen, avant que se déroule la grande soirée d’anniversaire du Grimaldi Forum.

Cette signature symbolique est l’occasion annuelle pour les deux institutions de faire le point sur les innovations et les projets en cours.

« Depuis deux décennies, nous partageons une ambition commune : participer au rayonnement de la Principauté. Pour nous, ce n’est pas un investissement, c’est un vrai partenariat. La culture est un pilier essentiel. Nous continuons à écrire une histoire riche de sens, une histoire qui place Monaco sur la scène internationale », ont déclaré le président de CMB Monaco Etienne Franzi et son administrateur délégué Francesco Grosol. « C’est un partenariat perpétuel, qui permet de faire briller notre marque avec la marque très prestigieuse du Grimaldi Forum. Pour nous, c’est une visibilité très importante. »

Le président du Grimaldi Forum Henri Fissore et sa directrice générale Sylvie Biancheri ont ajouté : « Ce partenariat est important, car il supporte la programmation culturelle. Il est essentiel pour maintenir le niveau d’excellence dans les expositions et dans les événements. Avec ces surfaces supplémentaires, cela va nous permettre d’agrandir nos possibilités. Cette année, nous essayons de faire une programmation encore plus éclectique et ouverte au plus grand nombre ».