La Ferrari mythique de Schumacher bientôt sous le marteau à Monaco

La Ferrari F2001 châssis 211 / Photo par Steven Tee/LAT Images via RM Sotheby’s

Une page d’histoire de la Formule 1 s’apprête à s’écrire sur le Rocher lorsque la légendaire Ferrari F2001 de Michael Schumacher sera mise aux enchères pendant le Grand Prix de Monaco 2025.

La Ferrari F2001 châssis 211, l’une des monoplaces les plus emblématiques de l’histoire de la Formule 1, sera proposée aux enchères par RM Sotheby’s le 24 mai 2025, quelques minutes avant les qualifications du Grand Prix de Monaco. Cette vente historique marque la première fois qu’une voiture de F1 sera vendue durant le week-end du Grand Prix monégasque.

Une histoire exceptionnelle liée à la Principauté

Ce n’est pas un hasard si cette vente se déroule à Monaco. C’est au volant de ce châssis précis que Michael Schumacher a remporté le Grand Prix de Monaco en 2001, avant de décrocher avec cette même voiture son quatrième titre mondial lors du Grand Prix de Hongrie cette même année. Cette F2001 est ainsi la seule Ferrari de Schumacher à avoir gagné à Monaco et remporté un championnat du monde la même saison.

Une exposition exclusive au cœur du paddock

Les privilégiés du Paddock Club™ de la F1 pourront admirer ce chef-d’œuvre mécanique dès le 23 mai. Entièrement restaurée par Ferrari en 2024-2025 et en parfait état de fonctionnement, cette monoplace propulsée par un V10 hurlant à 17 000 tours/minute représente l’apogée de la collaboration entre Schumacher et l’équipe de rêve Ferrari composée de Jean Todt, Ross Brawn et Rory Byrne.

Une vente caritative

Une partie des bénéfices de cette vente exceptionnelle sera reversée à la Keep Fighting Foundation, qui poursuit l’œuvre caritative de Michael Schumacher. Si aucune estimation officielle n’a été communiquée, les experts s’attendent à ce que cette pièce d’histoire automobile atteigne des sommets, perpétuant ainsi la légende de Monaco et de Schumacher pour les générations futures.