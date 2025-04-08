Легендарный Ferrari Шумахера уйдет с молотка прямо во время Гран-при Монако

И снова в Монако пишется история «Формулы-1»: накануне квалификации Гран-при 2025 года с молотка уйдёт настоящий символ гоночной эпохи — Ferrari F2001 Михаэля Шумахера.

Этот болид с шасси №211 — один из самых узнаваемых и прославленных в истории королевских гонок. Аукцион пройдёт 24 мая 2025 года, всего за несколько минут до начала официальной квалификации. Причём это будет первый раз, когда подобная продажа состоится прямо в разгар гоночного уик-энда в Монако — на фоне ревущих моторов, в атмосфере азарта и адреналина.

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История, неразрывно связанная с Княжеством

Неслучайно, что этот автомобиль будет продан именно в Монако. За рулём этого болида Михаэль Шумахер выиграл Гран-при Монако в 2001 году — одну из самых престижных гонок сезона. А позже, на этом же болиде, он завоевал свой четвёртый титул чемпиона мира на трассе в Венгрии. Это делает F2001 уникальной машиной: это единственная Ferrari Шумахера, которая победила в Монако и принесла ему чемпионский титул в одном сезоне.

Уникальная выставка прямо в сердце паддока

С 23 мая гости F1 Paddock Club™ смогут вживую увидеть эту настоящую легенду автоспорта. Машину полностью отреставрировали в 2024–2025 годах, и она снова в идеальном рабочем состоянии. Под капотом — ревущий V10, выдающий до 17 000 оборотов в минуту. Этот болид — результат идеального синтеза гениального вождения Шумахера и безупречной работы команды Ferrari: Жана Тодта, Росса Брауна и Рори Бирна. Настоящее воплощение золотой эры «Формулы-1».

Аукцион с благородной целью

Часть средств, вырученных с продажи этого уникального автомобиля, будет передана в фонд Keep Fighting Foundation, который продолжает благотворительные инициативы Михаэля Шумахера. Точная стоимость лота пока не раскрывается, но специалисты уверены: цена будет впечатляющей. Эта машина — не просто болид, а настоящая легенда, и её продажа станет ещё одной вехой в истории Шумахера и Гран-при Монако.