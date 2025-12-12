Жюльен Бурон – ярый фанат ФК «Монако» установил впечатляющий мировой рекорд

Влюбившись в княжеский клуб ещё в детстве, 31-летний уроженец небольшой бургундской деревни где-то между Дижоном и Осером рассказал о своей страсти к футболкам «Монако» в эксклюзиве для издания Monaco Tribune.

Обычно Центр достижений в Ля Тюрби принимает игроков ФК «Монако» для подготовки к матчам. Месяц назад поле Центра покрыли клубные футболки. Уникальные коллекционные экземпляры рассказывают историю княжеского клуба с 1950-х годов до наших дней. В общей сложности 1 146 футболок с эмблемой «Монако» выстроились по диагонали, от самой старой до самой новой, и были сертифицированы судебным приставом компании SCP Fontaine-Pedroni. Все они принадлежат Жюльену Бурону, который с завидным энтузиазмом продолжает пополнять свою коллекцию.

Жюльен Бурон, страстный коллекционер © Лоик Саварес (Loïc Savaresse) – Monaco Tribune

«История клуба по футболкам»

Он влюбился в клуб ещё в 6 лет, после победы «Монако» в Осере в марте 2000 года, в год его седьмого титула чемпиона Франции. С тех пор на каждый день рождения ему дарят домашнюю футболку, а на каждое Рождество – выездную. Свою первую футболку он получил в 12 лет – ту самую, которую носил в Кубке лиги бывший аргентинский полузащитник Лукас Бернарди. «Это был лучший день в моей жизни», – вспоминает он, приехав в этот регион с родителями на праздники.

Жюльен Бурон не придает никакого значения спортивной ситуации «Монако». По его мнению, мотивация – в другом. «Я считаю, что история клуба – это не только счастливые моменты. Это – как любовь. В ней бывают и взлеты, и падения. Неудачные сезоны – также часть истории. Я коллекционирую футболки клуба и тех времён, когда он находился в самом хвосте Лиги 2, и тех, когда он играл в финале Лиги чемпионов. Моя цель – проследить историю клуба по футболкам», – объясняет он.

Благодаря своей обширной сети контактов Жюльен Бурон постоянно ищет в интернете редкие экземпляры. В своём выборе он руководствуется самой моделью, особенностями её маркировки. Живя в сельской местности, он хранит предметы своей коллекции в комнате площадью 30 м². Около 95% футболок входят в каталог его коллекции, а остальные 5% служат валютой для приобретения новинок.

«Диагональ – фирменный знак клуба»

Среди ценных для него футболок Жюльен признаётся, что отдает предпочтение тем, которые были разработаны американским брендом с логотипом в виде запятой «с блестящими полосками» в конце 80-х годов. Но что его особенно привлекло, – это легендарная диагональ, разработанная Княгиней Грейс в начале 1960-х годов. «Она очень символична. Диагональ – фирменный знак клуба. Каждый год, когда выходит новая форма, я часто слышу вокруг себя, что она не отличается от формы предыдущего сезона. Напротив, это то, что составляет нашу идентичность, и я считаю это очень сильным маркером», – говорит он.

© Стефан Рено (Stéphane Renaux) – Monaco Tribune © Стефан Рено (Stéphane Renaux) – Monaco Tribune

Чтобы получить заветные экземпляры, Жюльен Бурон редко ездит на стадионы и больше полагается на свою популярность в социальных сетях, где он регулярно получает предложения. В прошлом году ему удалось по баснословной цене приобрести полосатую футболку, которую носили игроки «Монако» в 1950-х годах. Несмотря на рекордное количество экспонатов в своей коллекции, Жюльен живо интересуется историей «красно-белых» и признается, что его кумирами были Анри Бьянкери и Жан Пети – бывшие звезды клуба, которых он никогда не видел на поле, но с которыми он себя ассоциирует. А имя защитника Гаэля Живе, яркой звезды 2000-х годов, встречается на его футболках чаще других. По его словам, это – чистая случайность.

© ФК «Монако»

Жюльен неустанно расширяет свою коллекцию футболок, точно зная, к какому матчу и году относится каждая из них. Он заверяет, что никогда не расстанется с «полосатыми футболками и футболками финала Лиги чемпионов». Обладатель нового рекорда, Жюльен Бурон обошёл Флориана Тюрлера, болельщика «Ливерпуля», который в августе прошлого года выставил в Швейцарии 1 048 футболок своей коллекции. «Я отправлю ему сообщение!», шутит он.

Полосатая футболка 1950-х годов © Стефан Рено (Stéphane Renaux) – Monaco Tribune

Стоит отметить, что клуб посчитал необходимым откликнуться через заместителя своего генерального менеджера Ольгу Дементьеву: «Мы рады, что смогли поддержать инициативу Жюльена, цель которого – поделиться своим увлечением. Помимо побитого им рекорда, эта коллекция даёт возможность совершить путешествие во времени и заново пережить богатую историю ФК «Монако»».